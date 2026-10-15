Την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων επενδυτικών έργων που είναι κερδοφόρα, βιώσιμα, ανθεκτικά και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία υπογράμμισε ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως ανέφερε, η πραγματική πρόκληση για τις τράπεζες και την επιχειρηματική κοινότητα είναι να εντοπίζουν τέτοιες επενδύσεις, να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους και να μεριμνούν ώστε να υλοποιούνται μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, παράγοντας απτά αποτελέσματα.

«Αν όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα επικεντρωνόμασταν στην ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, θα αισθανόμουν πολύ μεγαλύτερη σιγουριά για ένα ανθεκτικό μέλλον», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από τις γενικές δεσμεύσεις σε επενδύσεις με πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Ο κ. Μεγάλου μίλησε στο πρώτο UNEP FI Mediterranean Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με συνδιοργανωτές την Τράπεζα Πειραιώς και τη Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν η χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και οικονομικών κινδύνων.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η αστάθεια στις αγορές ενέργειας και τα εντονότερα περιβαλλοντικά φαινόμενα μεταβάλλουν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη Μεσόγειο, καθώς επηρεάζουν άμεσα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως οι υποδομές, η γεωργία, ο τουρισμός, η ενέργεια και οι ασφάλειες, αλλά και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις.

«Οι κλιματικοί και φυσικοί κίνδυνοι έχουν μετατραπεί σε οικονομικούς κινδύνους», υπογράμμισε, επισημαίνοντας παράλληλα τις αυξανόμενες πιέσεις στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μεσόγειος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η στρατηγική γεωγραφική της θέση, το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, δεν είναι μόνο η προστασία της περιοχής από τις αλλαγές, αλλά η χρηματοδότηση ενός ισχυρότερου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού οικονομικού μέλλοντος.

Βιώσιμες χρηματοδοτήσεις 5 δισ. ευρώ από την Πειραιώς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη σημασία που αποδίδει στην ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στη χρηματοδοτική της δραστηριότητα.

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους κινδύνους, κατανέμουμε κεφάλαια και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει 108 επιχειρήσεις με δάνεια συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας. Η επίτευξη των συμφωνημένων στόχων οδηγεί σε μείωση του τελικού επιτοκίου, δημιουργώντας οικονομικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές και άλλες επιδόσεις τους.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό μηχανισμό που συνδέει το κόστος δανεισμού με την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στους όρους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ο Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Μεσογείου απαιτεί συνεργασία μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η ενεργειακή ασφάλεια δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης επενδυτικά ώριμων έργων, κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότερου επιμερισμού των κινδύνων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι χώρες και οι επιχειρήσεις ξεκινούν τη μετάβαση από διαφορετικές οικονομικές αφετηρίες, γεγονός που απαιτεί λύσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες κάθε αγοράς.

Αναφερόμενος στη σχέση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας, υποστήριξε ότι οι δύο έννοιες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντικρουόμενοι στόχοι. Αντίστοιχα, η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί απλώς πρόσθετο κόστος, αλλά προϋπόθεση ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να απορροφούν οικονομικούς κραδασμούς, να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Ο ρόλος των τραπεζών και οι προτεραιότητες του Φόρουμ

Στο UNEP FI Mediterranean Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, επενδυτών και ειδικοί σε θέματα βιωσιμότητας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην κλιματική ανθεκτικότητα, στους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις καθαρές τεχνολογίες και στη χρηματοδότηση υποδομών.

Ο επικεφαλής του UNEP FI, Eric Usher, επισήμανε ότι η συνεργασία του χρηματοπιστωτικού τομέα με την πραγματική οικονομία μπορεί να συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων προς δραστηριότητες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι οι τράπεζες διαθέτουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν τις επενδυτικές προτεραιότητες σε πραγματικές υποδομές, καινοτομία και οικονομική δραστηριότητα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η διαθεσιμότητα κεφαλαίων δεν αρκεί χωρίς αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια, κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Η βασική πρόκληση, όπως προέκυψε από την τοποθέτησή του, είναι η μετάβαση από τη διατύπωση γενικών στόχων στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, με σαφές χρονοδιάγραμμα, οικονομική βιωσιμότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα.