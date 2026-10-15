Εκπτώσεις και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 δόσεις για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα η ΑVIN.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, ισχύουν ευέλικτοι τρόποι πληρωμής σε έως και 12 δόσεις και επιπλέον:
- Από 15/10 έως 30/11 η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 2% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.
- Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.
Η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:
- τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση)
- μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο www.avinoil.gr
- μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας
- ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρείας.