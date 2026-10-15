Εκπτώσεις και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 δόσεις για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα η ΑVIN.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, ισχύουν ευέλικτοι τρόποι πληρωμής σε έως και 12 δόσεις και επιπλέον:

Από 15/10 έως 30/11 η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 2% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: