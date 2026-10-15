Με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και υποδομών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τον ρόλο της ως επενδυτής και διαχειριστής υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στη δημιουργία προγράμματος Euro Medium Term Notes (EMTN), διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την έκδοση ομολογιακών τίτλων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στόχος είναι να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην άντληση χρηματοδότησης και πρόσβαση σε ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών, ώστε να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες αξιοποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς.

Η κίνηση ακολουθεί την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την S&P Global Ratings (BBB) και τη Moody’s (Baa3) και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.

Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις και υποδομές, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους τομείς αιχμής, εξελίσσεται παράλληλα και η χρηματοδοτική της αρχιτεκτονική. Η διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και σε μια ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών συνιστά φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.

Ένα πλαίσιο για συστηματική παρουσία στις διεθνείς αγορές

Το Πρόγραμμα EMTN παρέχει την υποδομή ώστε η εταιρεία να μπορεί να προσεγγίζει τις διεθνείς αγορές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αξιοποιώντας με ταχύτητα και ευελιξία τα ευνοϊκά «παράθυρα» της αγοράς.

Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για κορυφαίους εκδότες investment grade. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του EMTN Programme σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, επισφραγίζοντας τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή εκδότη με ευέλικτη και διεθνώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική στρατηγική.

Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας και του Προγράμματος EMTN – το οποίο θα βαθμολογηθεί αυτόνομα από τους οίκους αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης αξιολόγηση investment grade – αποτελεί ισχυρό ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Δεν πρόκειται απλώς για τη δυνατότητα μιας μεμονωμένης έκδοσης, αλλά για την οργανωμένη είσοδο ενός εκδότη επενδυτικής βαθμίδας στη διεθνή αγορά χρέους, μέσω μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τη συστηματική παρουσία του Ομίλου στις αγορές και εκπέμπει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προσανατολισμού.

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν οργανισμό με διεθνή αναγνώριση, διεθνή πρόσβαση και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.