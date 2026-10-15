Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.580 μονάδων. Η επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει τις κινήσεις των επενδυτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ο οποίος ήταν υψηλότερος του αναμενομένου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.580,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,88 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 40,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBc (+1,17%), της ΕΥΔΑΠ (+0,45%) και της Allwyn (+0,36%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,56%), της Viohalco (-1,47%), της Optima Bank (-1,30%) και της Aktor (-1,26%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 54 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+2,67%) και Flexopack (+2,56%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-9,62%) και Λανακάμ(κ) (-6,82%).