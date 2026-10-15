Μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και μια κορυφαία στιγμή για τη Gastrade: το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης κατέκτησε το βραβείο REGIOSTARS 2026 στην κατηγορία «Μια Συνδεδεμένη Ευρώπη» (A Connected Europe), αποτελώντας το πρώτο ελληνικό έργο που βραβεύεται στον θεσμό από την έναρξή του το 2008.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει με τη βράβευση αυτή τη στρατηγική συμβολή του έργου στη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της συνεργασίας μεταξύ χωρών και θεσμών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, το έργο δημιουργεί μια νέα πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Μέσω της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου, η οποία συνδέεται μέσω υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού 28 χιλιομέτρων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ χωρών, διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης των περιφερειακών αγορών σε φυσικό αέριο και υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο διασυνδεδεμένου και ευέλικτου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης ως σημείου αναφοράς για την ενεργειακή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται το όραμα του επιχειρηματία Δημήτρη Κοπελούζου, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα του έργου πριν από περισσότερα από 15 χρόνια. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που χρειάστηκε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επιμονή και τη συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, προκειμένου να περάσει από τη σύλληψη στην υλοποίηση. Σήμερα, το έργο που ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Gastrade, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι μια επένδυση με αφετηρία την Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ευρωπαϊκή εμβέλεια, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις αγορές και τις χώρες που εξυπηρετεί.

Καθοριστική για την υλοποίηση του έργου υπήρξε η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 2014–2020 και «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021–2027. Η ευρωπαϊκή αυτή στήριξη καταδεικνύει τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Gastrade, κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και περήφανοι για αυτή τη διάκριση. Χρειάστηκαν περισσότερα από 15 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα το όραμα του Δημήτρη Κοπελούζου και να εξελιχθεί σε μια υποδομή με αντίκτυπο πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Το σημερινό βραβείο αποτελεί σημαντική αναγνώριση της αξίας που μπορεί να δημιουργήσει μια ενεργειακή υποδομή όταν σχεδιάζεται με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με στόχο να εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες, αλλά και της προσπάθειας όλων όσοι πίστεψαν και εργάστηκαν για την υλοποίησή του. Έχει, όμως, ξεχωριστή σημασία και για την Αλεξανδρούπολη και την τοπική κοινωνία της, καθώς αναδεικνύει τον ευρωπαϊκό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πόλη. Για τη Gastrade, αυτή η διάκριση αποτελεί δικαίωση μιας μακράς πορείας και κίνητρο να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υποδομές που δημιουργούν διαχρονική αξία για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή».

Τα βραβεία REGIOSTARS αποτελούν πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναδεικνύουν έργα που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 274 υποψηφιότητες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαγωνίστηκαν σε πέντε κατηγορίες. Η διάκριση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναδεικνύει τη σημασία των στρατηγικών υποδομών και τη δυνατότητά τους να συνδέουν αγορές, να ενισχύουν τη συνεργασία και να δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.