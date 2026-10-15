Έναν μόνο «σταθμό» θα χρειάζονται οι πολίτες για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων. Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο «υπηρεσίας μιας στάσης», συγκεντρώνοντας δικαιολογητικά, διεκπεραιώνοντας φορολογικές υποχρεώσεις και πληρωμές και ολοκληρώνοντας ηλεκτρονικά τη συναλλαγή στο Κτηματολόγιο.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και το «κυνήγι» πιστοποιητικών που εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά εμπόδια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Όπως ανέφερε στο συνέδριο Prodexpo 2026 η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Έλενα Κοντογεώργου, αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα ενεργοποιήσει το νέο μοντέλο. Με το νέο πλαίσιο, ο συμβολαιογράφος θα αναζητεί μέσω διαλειτουργικότητας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, στοιχεία Κτηματολογίου, δικαιολογητικά για φόρους μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για απαλλαγές ή μειώσεις φόρων.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών παραμένει σήμερα ένα από τα πλέον χρονοβόρα στάδια. Αν και αρκετά πιστοποιητικά αναζητούνται ήδη ηλεκτρονικά, σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται η εμπλοκή τρίτων επαγγελματιών, όπως μηχανικών για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ενώ λάθη και διορθώσεις μπορούν να «παγώσουν» για μεγάλο διάστημα μια συναλλαγή.

«Έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις και δεν πρέπει να απαξιώνουμε τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί», σημείωσε η κ. Κοντογεώργου, προσθέτοντας ότι «ακόμη διορθώνουμε λάθη του παρελθόντος και της κτηματογράφησης».

Όλα σε ένα γραφείο

Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου, θα υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις, θα εισπράττει και θα αποδίδει τους φόρους της συναλλαγής και, όπου υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, θα παρακρατεί από το τίμημα τα ποσά που απαιτούνται για την εξόφλησή τους ή για την άρση κατάσχεσης. Στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνονται ακόμη τα τέλη εγγραφής στο Κτηματολόγιο και η καταβολή του τιμήματος στον πωλητή. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και την υπογραφή των συμβαλλομένων, η συμβολαιογραφική πράξη θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο. Για το διευρυμένο πακέτο υπηρεσιών προβλέπεται αντίστοιχη αμοιβή, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Έρχεται το «ψηφιακό συμβόλαιο»

Στην επόμενη φάση περνά και το σχέδιο για το πλήρως ψηφιακό συμβόλαιο. Σύμφωνα με την Έλενα Κοντογεώργου, η εφαρμογή του βρίσκεται πλέον κοντά, με τον συμβολαιογράφο να παραμένει στο επίκεντρο της συναλλαγής. «Είμαστε πολύ κοντά στο ψηφιακό συμβόλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.