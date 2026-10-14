Συμφωνία που φέρνει τις αλυσίδες Goody’s, everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo υπό την ομπρέλα της Fairfax, του επιχειρηματία Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος έχει ισχυρή επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Vivartia. Πρόκειται για την πώληση του 100% της Evergood, του κλάδου εστίασης του ομίλου, στην καναδική Recipe Unlimited, θυγατρική της Fairfax.

Η συναλλαγή παραμένει υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει την αποεπένδυση των κεφαλαίων της CVC Capital Partners από τον κλάδο εστίασης της Vivartia, την οποία απέκτησαν το 2021.

Η Evergood σε 9 χώρες, με 596 σημεία πώλησης

Το μέγεθος της Evergood αποτυπώνεται στο δίκτυό της, που εκτείνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου, η παρουσία του καλύπτει 9 χώρες, με 596 σημεία πώλησης, περίπου 300.000 καταναλωτές καθημερινά και περισσότερους από 5.000 εργαζομένους, άμεσα ή έμμεσα. Το δίκτυο υποστηρίζεται από περισσότερους από 200 συνεργάτες δικαιοδόχους, ενώ ο όμιλος διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης τα Olympus Plaza, καθώς και επιμέρους προτάσεις εστίασης όπως τα Kuzina, It’s all Grεεk, Forno Luca και Bistro dei Cavalieri.

Η Recipe Unlimited και το σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης

Για τη Recipe Unlimited, η συμφωνία αποτελεί βήμα επέκτασης στην ελληνική αγορά, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης και στο εξωτερικό. Η καναδική εταιρεία μετρά περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην εστίαση και διαθέτει 18 εμπορικά σήματα, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες εστιατορίων και δραστηριότητες λιανικής. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Τη σημασία της Evergood για τη διεθνή επέκταση της Recipe υπογράμμισε ο Frank Hennessey, διευθύνων σύμβουλος της καναδικής εταιρείας.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», πρόσθεσε.

Στη συναλλαγή, η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia, η Deloitte πραγματοποίησε τον έλεγχο της εταιρείας για λογαριασμό του πωλητή, ενώ η Bernitsas Law παρείχε νομική υποστήριξη.

Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners τη νομική υποστήριξη.