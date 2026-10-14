Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επικοινώνησε την επείγουσα ανάγκη του καλέσματος του προς τις κυβερνήσεις για την αυτοσυγκράτηση των αυξανόμενων χρεών που απειλούν να απορροφήσουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς, εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού, δήλωσε σήμερα, ο Ροντρίγκο Βαλντές, διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ.

Ο Βαλντές δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι ενώ το ΔΝΤ είναι σύνηθες να καλεί για τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, μία επείγουσα αίσθηση είναι απαραίτητο να γίνει διαφορετικά κατανοητή από τις κυβερνήσεις, κυρίως εξαιτίας του μεγέθους του παγκόσμιου δανεισμού, των πιέσεων από τον πληθωρισμό, αλλά και των επιπτώσεων από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις οικονομίες των κρατών.

«Δηλώνουμε τώρα ότι η κατάσταση είναι επείγουσα και είναι τώρα, επειδή ουσιαστικά, οι συνθήκες έχουν αλλάξει», τόνισε ο Βαλντές. «Έτσι, αν θέλετε ένα μήνυμα, επικοινωνούμε την επείγουσα διάσταση του μηνύματος μας».