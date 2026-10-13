Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, Fitch Ratings, αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικής Ισχύος Ασφαλιστή (IFS) της Euroins Insurance Company AD, από σταθερή σε θετική, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την τρέχουσα αξιολόγηση της εταιρείας στο «BB-».

Το παραπάνω σημειώνεται σε ανακοίνωση της Euroins Insurance Company AD, με παρουσία στην αγορά εδώ και 28 χρόνια που δραστηριοποιείται και στην χώρα μας (μέσω υποκαταστήματος) και είναι η μεγαλύτερη – βάσει εσόδων – ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς 15,07%, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πριν από ένα χρόνο, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας από «B+» σε «BB-» με σταθερή προοπτική. Η προοπτική αναβαθμίστηκε τώρα σε θετική, αντικατοπτρίζοντας την εδραίωση της κεφαλαιακής ισχύος και τη βελτίωση των πρακτικών σχηματισμού τεχνικών αποθεματικών της Euroins, καθώς και την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική αγορά της Βουλγαρίας.

«Η βελτιωμένη προοπτική έπεται της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σε επίπεδο ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ως αποτέλεσμα της οποίας η ιδιοκτησία της Euroins μεταβιβάστηκε από την Eurohold Bulgaria AD στον πλειοψηφικό μέτοχο της εταιρείας συμμετοχών – τη Starcom Holding AD.

Η δημόσια εταιρεία συμμετοχών, από την πλευρά της, απέκτησε από τη Starcom τη δραστηριότητα παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας της Solars Energy AD και μετατράπηκε σε αμιγώς ενεργειακή εταιρεία συμμετοχών» αναφέρει η ανακοίνωση.

Βασικά σημεία από την έκθεση της Fitch σχετικά με την αναβαθμισμένη προοπτική:

– Βελτιωμένη ανάληψη κινδύνων και κερδοφορία: Η απόδοση ανάληψης κινδύνων ενισχύθηκε το 1ο εξάμηνο του 2026 (1H26), με μικτό δείκτη (combined ratio) 91% υπολογισμένο από τη Fitch, έπειτα από καθαρά κέρδη 9,61 εκατ. ευρώ το 2025 (έναντι 2,86 εκατ. ευρώ το 2024).

– Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση: Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 117,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 έπειτα από αύξηση κεφαλαίου, υποστηρίζοντας δείκτη κάλυψης SCR 141% στο τέλος του 2025 και 129% στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2026.

– Βελτιωμένη επάρκεια αποθεματικών: Η εξέλιξη των αποθεματικών ωφελείται από τη στρατηγική εστίαση στην κερδοφορία και τις ισχυρότερες πρακτικές σχηματισμού αποθεματικών, χωρίς να έχουν καταγραφεί αρνητικές εξελίξεις αποθεματικών σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου τα τελευταία χρόνια.