Αύξηση 4,2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να φτάνει τα 5,7 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 229.000 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,2%, με τα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων και της Κέρκυρας να καταγράφουν σημαντική αύξηση. Την ίδια ώρα, τα αεροδρόμια Κεφαλονιάς και Σκιάθου ξεπέρασαν ήδη τον Σεπτέμβριο του 2026 την επιβατική κίνηση που είχαν καταγράψει σε ολόκληρο το 2025

Ποια αεροδρόμια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 4,8 εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 196.000 επιβάτες ή 4,2% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς επιβάτες αντιπροσώπευσαν το 85% της συνολικής κίνησης των 14 αεροδρομίων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε η Ρόδος, με 48.000 περισσότερους διεθνείς επιβάτες (+4,8%), ενώ ακολούθησαν τα Χανιά με 41.000 (+7,9%) και η Κέρκυρα με 35.000 (+4,8%).

Θετική ήταν επίσης η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, με αύξηση 31.000 επιβατών (+5,1%), στην Κεφαλονιά με 18.000 (+13,4%), στη Σκιάθο με 16.000 (+15,6%) και στο Άκτιο με 11.000 περισσότερους επιβάτες (+6,8%).

Αντίθετα, μείωση της διεθνούς κίνησης καταγράφηκε στη Σαντορίνη, κατά 7.400 επιβάτες (-3,4%), και στη Ζάκυνθο, κατά 6.800 επιβάτες (-1,7%).

Όσον αφορά την κίνηση εσωτερικού, διαμορφώθηκε στις 873.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% ή 33.000 επιβατών σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Το μερίδιό της στη συνολική κίνηση ανήλθε στο 15%.

Η επίδραση της ΔΕΘ και η άνοδος της κίνησης από τη Μέση Ανατολή

Στη θετική πορεία του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης συνέβαλε και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Κατά τη διάρκειά της, η επιβατική κίνηση από και προς την πόλη αυξήθηκε κατά 16.000 επιβάτες ή 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χάρη στην αύξηση των τακτικών πτήσεων και της διαθέσιμης χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίστηκε και η επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή, η οποία αυξήθηκε κατά 31,5%, δηλαδή κατά 44.000 επιβάτες.

Η άνοδος συνοδεύτηκε από αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας κατά 56.000 θέσεις (+29,4%), ενώ ο συντελεστής πληρότητας των πτήσεων προς και από τη συγκεκριμένη περιοχή διαμορφώθηκε στο 75,3%, έναντι 74,1% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μικρή υποχώρηση στη μέση πληρότητα των πτήσεων

Παρά την αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης, ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υποχώρησε στο 84,2% από 85,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Τα περισσότερα αεροδρόμια κατέγραψαν χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας, με εξαίρεση τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο και την Κω, όπου οι επιδόσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Συνολικά, από την έναρξη της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport Greece, η επιβατική κίνηση έχει φτάσει περίπου τα 285 εκατομμύρια επιβάτες.