Ανοδικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Ήπια άνοδο καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, ενώ παραμένει η επιφυλακτικότητα στις κινήσεις των επενδυτών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.612,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,71%), της Alpha Bank (+1,66%), της Τιτάν (+1,24%) και του ΟΛΠ (+1,05%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-0,96%), των ΕΛΠΕ (-0,76%) και της Metlen (-0,69%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 27 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Lavipharm (+2,63%) και AS Company (+1,96%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-4,98%) και Νάκας (-4,71%).