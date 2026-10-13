Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε οι συνταξιούχοι να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους και να πληρωθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του ΝΑΤ, καθώς και για τους δικαιούχους επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι καταβολές των συντάξεων ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, ανάλογα με τον επίσημο προγραμματισμό, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από την ολοκλήρωση του μήνα.

Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου