Έντονες αντιδράσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου προκαλεί η πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να καταργήσει τις ρήτρες μη ανταγωνισμού στις συμβάσεις εργασίας. Τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια προειδοποιούν ότι η αλλαγή ενδέχεται να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ώρα που ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να διευκολύνει τις προσλήψεις και να ενισχύσει τις νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το σχέδιο προβλέπει την άρση των συμβατικών περιορισμών που εμποδίζουν έναν εργαζόμενο να προσληφθεί από ανταγωνιστική επιχείρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρησή του από την προηγούμενη θέση εργασίας του.

Η πρωτοβουλία έχει βρει υποστηρικτές στον τεχνολογικό κλάδο, ωστόσο οι μεγαλύτεροι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της χώρας εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ρήτρες αποτελούν σημαντικό μέσο προστασίας των επιχειρηματικών συμφερόντων τους.

Τι προβλέπει η κυβερνητική πρωτοβουλία

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι ρήτρες μη ανταγωνισμού να πάψουν να αποτελούν εμπόδιο στην προσέλκυση εργαζομένων από νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι περιορισμοί αυτοί δυσκολεύουν την κινητικότητα εξειδικευμένου προσωπικού και περιορίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Χαρακτήρισε μάλιστα το υφιστάμενο καθεστώς «τροχοπέδη για την καινοτομία», τονίζοντας ότι «Πρέπει να επιτρέψουμε στους ανθρώπους που καινοτομούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ εταιρειών και να ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς».

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στους οποίους η πρόσβαση σε εργαζομένους με εξειδικευμένες δεξιότητες θεωρείται καθοριστική.

Οι αντιδράσεις από το Σίτι του Λονδίνου

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεση αντίδραση από εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, καθώς οι ρήτρες μη ανταγωνισμού χρησιμοποιούνται ευρέως από τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας.

Μέσω αυτών των συμφωνιών, οι επιχειρήσεις επιχειρούν να αποτρέψουν την άμεση μετακίνηση κορυφαίων στελεχών τους σε ανταγωνιστές, ιδίως όταν πρόκειται για διαχειριστές επενδύσεων, χρηματιστές και στελέχη που συμμετέχουν σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Ο Τζον Γκόντφρεϊ, διευθυντικό στέλεχος της TheCityUK, η οποία εκπροσωπεί ορισμένους από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Βρετανίας, εξέφρασε την αντίθεση των μελών της.

«Τα μέλη μας είναι πολύ απογοητευμένα από αυτή την πρόταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρούν πως η εφαρμογή της «ενδέχεται να βλάψει την ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη απαγόρευση θα μπορούσε να οδηγήσει τις εταιρείες στην επιμήκυνση των περιόδων προειδοποίησης πριν από την αποχώρηση των εργαζομένων. Υποστήριξε επίσης ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις νέες συμβάσεις.

Περιορισμοί που φτάνουν έως και τα δύο χρόνια

Στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, οι συμβάσεις μη ανταγωνισμού μπορούν να επιβάλλουν ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους αναμονής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε κορυφαία κεφάλαια ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν εκτός αγοράς για διάστημα από 18 μήνες έως δύο χρόνια προτού αναλάβουν αντίστοιχη θέση σε ανταγωνιστική εταιρεία. Για τους αναλυτές, η περίοδος αυτή μπορεί να φτάσει τον έναν χρόνο.

Οι υποστηρικτές του ισχύοντος συστήματος επισημαίνουν ότι τέτοιες προβλέψεις είναι απαραίτητες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πελατειακών σχέσεων και των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών τους.

Ο Γίρι Κρολ, εκπρόσωπος της Ένωσης Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων, η οποία εκπροσωπεί επενδυτικά κεφάλαια και εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών, προειδοποίησε ότι «Η βρετανική κυβέρνηση κινδυνεύει να πετάξει μαζί με τα απόνερα και το μωρό, στην προσπάθειά της να στηρίξει τον τεχνολογικό τομέα».

Από την πλευρά της, η Τζίλιεν Φλόρες, εκπρόσωπος της Ένωσης Διαχειριζόμενων Κεφαλαίων, υποστήριξε ότι «Οι συμφωνίες μη ανταγωνισμού αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλεία για την προστασία των ιδιόκτητων επενδυτικών στρατηγικών στις οποίες βασίζεται ο κλάδος διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων».

Περίπου πέντε εκατομμύρια εργαζόμενοι επηρεάζονται από τις ρήτρες

Οι συγκεκριμένοι συμβατικοί περιορισμοί περιλαμβάνονται στις εργασιακές συμφωνίες περίπου πέντε εκατομμυρίων εργαζομένων στη Βρετανία, με τη διάρκειά τους να διαμορφώνεται συνήθως γύρω στους έξι μήνες.

Η συζήτηση για την αναμόρφωση του καθεστώτος είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, επί πρωθυπουργίας του Κιρ Στάρμερ.

Τότε είχε δρομολογηθεί επανεξέταση των σχετικών διατάξεων, με τις προτάσεις να περιλαμβάνουν τόσο την πλήρη απαγόρευση των ρητρών όσο και την επιβολή ανώτατου χρονικού ορίου, για παράδειγμα τριών μηνών.

Τον περασμένο μήνα, ιδρυτές σημαντικών βρετανικών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να περιορίσει τόσο τις ρήτρες μη ανταγωνισμού όσο και τις παρατεταμένες περιόδους προειδοποίησης αποχώρησης.

Όπως υποστήριξαν, το υφιστάμενο πλαίσιο δυσχεραίνει την προσπάθεια των βρετανικών εταιρειών να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις της Σίλικον Βάλεϊ.

Το παράδειγμα των ΗΠΑ και οι αλλαγές που εξετάζονται

Στην αμερικανική πολιτεία της Καλιφόρνιας, οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν ρήτρες μη ανταγωνισμού στους εργαζομένους τους.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ είχε αποφασίσει το 2024 την καθολική απαγόρευσή τους, ωστόσο η πρωτοβουλία εγκαταλείφθηκε έπειτα από δικαστική προσφυγή επιχειρήσεων στο Τέξας.

Στη Βρετανία, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταρρύθμιση παράλληλα με τον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου.

Η κυβερνητική πλευρά εκτιμά ότι οι εταιρείες μπορούν να προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες και την πνευματική ιδιοκτησία τους μέσω άλλων νομικών μηχανισμών, όπως η νομοθεσία για το επιχειρηματικό απόρρητο και οι συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι «Θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι το καλύτερο μέρος για να ιδρύονται, να αναπτύσσονται, να εισάγονται στο χρηματιστήριο και να παραμένουν επιχειρήσεις, και η διασφάλιση ότι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού δεν εμποδίζουν την πρόσληψη των καλύτερων ταλέντων αποτελεί βασικό τρόπο για να μην περιορίζεται η ανάπτυξη αυτών των καινοτόμων επιχειρήσεων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα παραμένει εξίσου σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη, αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος και των κανόνων εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο, που αποσκοπούν στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων δισεκατομμυρίων λιρών.

Διαφωνία για τις επιπτώσεις στην καινοτομία

Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης εργαζομένων μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του βρετανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Ο Ντομ Χάλας, εκπρόσωπος της Συμμαχίας Νεοφυών Επιχειρήσεων, σημείωσε ότι «Οι ταχύτερες προσλήψεις σημαίνουν ότι οι βρετανικές νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσονται ταχύτερα».

Πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εμποδίων θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την πορεία του τεχνολογικού τομέα και, κατ’ επέκταση, της βρετανικής οικονομίας.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Μάθιου Πέρσιβαλ, διευθυντικό στέλεχος της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιομηχανίας, ο οποίος υποστήριξε ότι οι συμφωνίες μη ανταγωνισμού συμβάλλουν στην προστασία ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται στις ρήτρες μη ανταγωνισμού για να προστατεύουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να στηρίζουν τις επενδύσεις σε ανθρώπους και νέες ιδέες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «Δεν έχουμε δει πειστικά στοιχεία ότι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία ή ουσιαστικό εμπόδιο στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας».

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές προτεραιότητες της βρετανικής οικονομίας, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει την ανάπτυξη των τεχνολογικών επιχειρήσεων, χωρίς να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.