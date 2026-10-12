Στα 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης για τη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., η οποία ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η δημόσια προσφορά αφορά την έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανώτατη τιμή διάθεσης είχε αρχικά οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το δεσμευτικό εύρος για τη δημόσια προσφορά διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ.

Πώς θα καθοριστεί η τελική τιμή

Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι ειδικοί επενδυτές.

Η τιμή θα είναι ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά, τόσο για τους ειδικούς και τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors) όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00, και θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00. Η τελική τιμή διάθεσης, το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν και η οριστική κατανομή των νέων μετοχών θα γνωστοποιηθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τουλάχιστον το 30% των διαθέσιμων μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές

Σε ό,τι αφορά την κατανομή, οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό 70 εκατ. ευρώ, με τις αντίστοιχες μετοχές να κατανέμονται κατά προτεραιότητα.

Από τις υπόλοιπες νέες μετοχές, ποσοστό τουλάχιστον 30% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών που έχουν ζητήσει.

Η διαδικασία συμμετοχής στη δημόσια προσφορά

Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των αναδόχων της έκδοσης, καθώς και μέσω υπηρεσιών e-banking και mobile banking, εφόσον διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι εγγραφές τους θα πραγματοποιούνται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού. Μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής και την ολοκλήρωση της κατανομής, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά θα αποδεσμεύονται.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνδέεται με την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.