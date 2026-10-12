Στην απόκτηση σημαντικού συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος 45,55 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο Όμιλος AKTOR, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του στον τομέα του Real Estate και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση περισσότερων εταιρικών λειτουργιών σε έναν ενιαίο χώρο.

Όπως ανακοινώθηκε, στις 9 Οκτωβρίου 2026 η κατά 100% θυγατρική του, AKTOR STONE Συμμετοχών και Ακινήτων, υπέγραψε με την Ευρώπη Holdings το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας έρχεται σε συνέχεια του μνημονίου που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στις 14 Αυγούστου 2026.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συναλλαγή αφορά την αγορά έξι αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας περίπου 62.623 τ.μ., μαζί με τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα, στο συγκρότημα περιλαμβάνονται επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές συνολικής επιφάνειας 27.597,90 τ.μ., καθώς και ένα επιπλέον κτίριο επιφάνειας 2.659,90 τ.μ.

Στα συγκεκριμένα ακίνητα στεγάζεται ήδη, βάσει συμβάσεων μίσθωσης, το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR. Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ και άλλες μισθωτικές συμβάσεις με μισθωτές που η εταιρεία χαρακτηρίζει υψηλής ποιότητας.

Σχέδιο για τη δημιουργία εταιρικού campus

Η απόκτηση του συγκροτήματος εντάσσεται στον σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR για τη διασφάλιση εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.

Στόχος είναι η σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων λειτουργιών σε έναν ενιαίο εταιρικό χώρο, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ακινήτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με βάση τα υφιστάμενα πολεοδομικά δεδομένα, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πρόσθετων κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας έως περίπου 32.000 τ.μ., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Όμιλος εξετάζει την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, με προοπτική τη δημιουργία ενός σύγχρονου εταιρικού campus, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του, προσφέροντας παράλληλα περιθώρια περαιτέρω επενδυτικής αξιοποίησης.

Ενίσχυση του πυλώνα Real Estate

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα των ακινήτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συναλλαγή συνδυάζει την απόκτηση ενός σημαντικού συγκροτήματος γραφείων, το οποίο καλύπτει ήδη λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου, με ένα τίμημα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό υπό τις σημερινές συνθήκες της αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενεργών μισθώσεων και οι δυνατότητες ανάπτυξης πρόσθετων εγκαταστάσεων ενισχύουν τις προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησης του συγκροτήματος.

Όπως επισημαίνεται, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της δραστηριότητας του πυλώνα Real Estate του Ομίλου AKTOR.