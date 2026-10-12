Σχεδόν καθημερινά μία παμπ στη Βρετανία βάζει «λουκέτο», καθώς τους πρώτους εννέα μήνες του έτους έκλεισαν οριστικά περίπου 300, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.\n\n\n\nΝεότερα στοιχεία της βρετανικής ένωσης ζυθοποιών και ιδιοκτητών παμπ (British Beer and Pub Association / BBPA) έδειξαν ότι 226 παμπ έκλεισαν στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και άλλες πέντε στην Ουαλία.\n\n\n\nΣύμφωνα με τις προβλέψεις της BBPA, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών που θα βάλουν «λουκέτο»μέχρι το τέλος του έτους θα ανέλθει σε περίπου 360.\n\n\n\nΗ εξέλιξη αυτή συνεπάγεται απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας, με περισσότερες από τις μισές εξ αυτών να αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.\n\n\n\nΟι ιδιοκτήτες παμπ αποδίδουν το φετινό «κύμα» λουκέτων στο λειτουργικό κόστος και την υψηλή φορολογία, παρά την πρόσφατη μείωση στα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις του κλάδου.\n\n\n\nΗ Έμμα ΜακΚλάρκιν, επικεφαλής της BBPA, απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης του κλάδου, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες.