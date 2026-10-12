Οι δυναμικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη περίπου στο 3%, αποδίδοντας σημαντικά οφέλη σε αρκετές ασιατικές οικονομίες που παρέχουν συσκευές υπολογιστών, όπως η Ταϊλάνδη, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η εκτίναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν «ένα σοκ ζήτησης, ένα επενδυτικό σοκ», που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη σε προηγμένες περιφερειακές οικονομίες κατά μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα, αλλά και σε αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες κατά 0,2% έως 0,8%, εξήγησε η ίδια αξιωματούχος.

«Έτσι, η εναλλαγή αυτή σε αυξανόμενους επενδυτικούς ρυθμούς είναι που κρατάει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σε περίπου 3%, παρά το γεγονός ότι βυθιζόμαστε προς τα κάτω από το σοκ της προσφοράς ενέργειας», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπως μεταδίδουν το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.