Μία ενιαία ψηφιακή εικόνα για όλες τις οφειλές τους προς την εφορία και τον e-ΕΦΚΑ θα αποκτήσουν οι πολίτες, με τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί από τον υπολογιστή ή το κινητό του να βλέπει συγκεντρωμένες τις βεβαιωμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του, χωρίς να χρειάζεται να αναζητεί στοιχεία σε διαφορετικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Η Πύλη θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης και όχι ως νέο σύστημα είσπραξης. Οι πληρωμές θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται μέσω των υφιστάμενων συστημάτων των αρμόδιων φορέων, δηλαδή της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ που διατηρούν πλήρως την αρμοδιότητα βεβαίωσης, διαχείρισης και είσπραξης των οφειλών.

Στόχος της νέας υποδομής είναι ο φορολογούμενος να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι χρωστά, σε ποιον φορέα, πώς μπορεί να πληρώσει και εάν μία οφειλή έχει εξοφληθεί. Σήμερα, η σχετική πληροφόρηση είναι κατακερματισμένη σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί καθυστερήσεις ή ακόμη και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες αγνοούν την ύπαρξη κάποιας οφειλής.

Με τη λειτουργία της νέας Πύλης, όλες οι σχετικές πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Τι θα βλέπουν οι πολίτες

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών θα συγκεντρώνονται και θα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές κάθε φυσικού προσώπου. Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα μπορεί να δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα. Ο κωδικός αυτός θα διευκολύνει την πληρωμή, χωρίς όμως να αλλάζει ο φορέας που έχει την ευθύνη της οφειλής. Παράλληλα, τα πληροφοριακά συστήματα θα ενημερώνονται αυτόματα για την πορεία της είσπραξης. Μετά την εξόφληση, θα εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση πληρωμής, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στον αρμόδιο φορέα.

Ειδοποίηση για κάθε νέο χρέος

Η Πύλη θα μπορεί ακόμη να λειτουργεί ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Κάθε φορά που βεβαιώνεται νέα οφειλή ή εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη, ο πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.