Αυξήσεις στις συντάξεις, μεγαλύτερο μόνιμο επίδομα και πρόσθετες παρεμβάσεις για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων φέρνει το 2027, με το συνολικό πακέτο να ενισχύει τα εισοδήματα εκατομμυρίων δικαιούχων.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παράλληλα η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων.

Η αύξηση κατά 2,8% αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου, θα εφαρμοστεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 807 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η συνταξιοδοτική δαπάνη προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 36,768 δισ. ευρώ το 2027, από 35,718 δισ. ευρώ το 2026. Η άνοδος αντανακλά τόσο τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις όσο και το πρόσθετο κόστος από τις νέες παρεμβάσεις που τίθενται σε εφαρμογή.

Επίδομα 400 ευρώ

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά, με την πρώτη καταβολή του αυξημένου ποσού να πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο του 2026. Η ενίσχυση επεκτείνεται πλέον σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Με τη διεύρυνση αυτή προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων θα λαμβάνουν το επίδομα στα 2,2 εκατομμύρια. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 879 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβάλλεται επίσης σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα, προβλέπεται η πλήρης κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση τριετίας. Η παρέμβαση αυτή έχει δημοσιονομικό κόστος 48 εκατ. ευρώ και αφορά κυρίως δικαιούχους που μέχρι σήμερα έβλεπαν τη σύνταξή τους να μειώνεται σημαντικά μετά την πρώτη τριετία.

Στις παρεμβάσεις του 2027 περιλαμβάνεται ακόμη η ετήσια τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε τα ποσά να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

Έτσι, το επόμενο έτος φέρνει εισοδηματικές “ανάσες” για τους συνταξιούχους καθώς η αύξηση των συντάξεων συνδυάζεται με τη μονιμοποίηση και διεύρυνση του επιδόματος των 400 ευρώ και με ειδικές ρυθμίσεις για συντάξεις χηρείας και αναπηρικά επιδόματα.