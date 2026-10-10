Σε 63.782.008,50 ευρώ ανέρχονται τα χρήματα που θα διατεθούν σε 61.636 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ

από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: