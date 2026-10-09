Εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, ακίνητα και συμμετοχές σε τράπεζες που βρίσκονταν στα χέρια επιχειρηματιών συνδεδεμένων με το καθεστώς Άσαντ περνούν στον έλεγχο ενός νέου κέντρου οικονομικής ισχύος στη Συρία. Πρόκειται για το Συριακό Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο συγκεντρώνει περιουσιακά στοιχεία τεράστιας αξίας, χωρίς να δημοσιοποιεί πλήρη κατάλογο των συμμετοχών, τα οικονομικά του στοιχεία ή επισήμως το όνομα του διευθυντή του.

Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, το ταμείο, που δημιούργησε το 2025 ο πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα, βρίσκεται στην καρδιά της προσπάθειας ανασυγκρότησης της συριακής οικονομίας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Ο υπουργός Οικονομικών είχε αποτιμήσει πέρυσι το ενεργητικό του σε 50 δισ. δολάρια — ποσό που αφορά την εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών του στοιχείων, όχι διαθέσιμα μετρητά.

Ένα ταμείο με παρουσία σχεδόν σε κάθε κλάδο

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται τόσο κρατική περιουσία όσο και επιχειρήσεις που κατασχέθηκαν από πρόσωπα συνδεδεμένα με το προηγούμενο καθεστώς. Το ίδιο αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του απασχολούν περισσότερους από 40.000 εργαζομένους, ενώ ο οργανισμός διαθέτει πάνω από 270 υπαλλήλους.

Η έκταση των συμμετοχών του τού δίνει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία: στελέχη του επηρεάζουν ποιος διοικεί και ποιος επενδύει σε σημαντικούς τομείς, σύμφωνα με επιχειρηματίες και αναλυτές που μίλησαν στους FT.

Ο Θάερ Λάχαμ, διευθύνων σύμβουλος του Συριακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, το περιγράφει ως τον οικονομικά ισχυρότερο φορέα της χώρας αυτή τη στιγμή. Ένας συναλλασσόμενος με το ταμείο συνοψίζει την επιρροή του με τη φράση: «Τι είναι το κράτος σήμερα; Τα υπουργεία και το ταμείο».

Ο διευθυντής που δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα

Το ταμείο υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο της Συρίας και στο διοικητικό του συμβούλιο προεδρεύει ο υπουργός Τουρισμού.

Τρεις άνθρωποι που έχουν συναντηθεί με τον διευθυντή του δήλωσαν στους FT ότι πρόκειται για τον Ιμπραήμ Σουκαρίε (Ibrahim Succarieh), υπήκοο Λιβάνου και Αυστραλίας. Το όνομά του, ωστόσο, δεν εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Σουκαρίε βρίσκεται υπό αυστραλιανές κυρώσεις για φερόμενη ένταξη σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα που προηγήθηκε της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, της οργάνωσης του Σάρα που πρωταγωνίστησε στην ανατροπή του Άσαντ.

Οι FT δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ενώ δεν απάντησε ούτε σε ερωτήσεις που διαβιβάστηκαν μέσω του ταμείου.

Η απάντηση για την αδιαφάνεια

Το ταμείο δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα της εφημερίδας για τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα και τη διοίκησή του. Υποστήριξε, πάντως, ότι ως νέος θεσμός διαμορφώνει σταδιακά το πλαίσιο διακυβέρνησής του και εργάζεται για να ευθυγραμμιστεί με διεθνείς πρακτικές των κρατικών επενδυτικών ταμείων.

Δήλωσε επίσης ότι αποστολή του είναι η προστασία και η ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο συριακό κράτος, καθώς και η δημιουργία συνεργασιών που θα φέρουν κεφάλαια, τεχνολογία και τεχνογνωσία στη χώρα.

Ο Τζιχάντ Γιαζίγκι, εκδότης του Syria Report, επισημαίνει ότι η απουσία διαφάνειας δεν βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους. Κατά την εκτίμησή του, όμως, ορισμένοι επενδυτές από τον Κόλπο ενδέχεται να προτιμούν έναν κεντρικό συνομιλητή που παρακάμπτει τη γραφειοκρατία.

Από τις επιχειρήσεις του Σάμερ Φοζ στις διεκδικήσεις παλιών ιδιοκτητών

Κρατική επιτροπή, αρμόδια για την ανάκτηση παράνομα αποκτημένης περιουσίας, έχει αναφέρει ότι το ταμείο συμμετέχει στη διαχείριση 32 επιχειρηματικών οντοτήτων που ανήκαν στον Σάμερ Φοζ, σημαντικό επιχειρηματία της εποχής Άσαντ. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στον τραπεζικό κλάδο.

Στον έλεγχό του πέρασε επίσης εμπορικό κέντρο στη Δαμασκό, το οποίο κατασχέθηκε από τους επιχειρηματίες Μοχάμαντ και Ουασίμ Κατάν. Ο Φοζ και ο Ουασίμ Κατάν είχαν υποβληθεί σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις για τη στήριξή τους στον Άσαντ, αναφέρουν οι FT.

Μετά τις αναλήψεις ελέγχου, συνήθως αντικαθίσταντο τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, ενώ οι εργαζόμενοι χαμηλότερων βαθμίδων διατηρούσαν τις θέσεις τους.

Οι μεταβιβάσεις, όμως, συνοδεύονται από ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να αλλάξουν οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες, πρώην κάτοχοι αμφισβητούν τις κατασχέσεις και άλλοι διεκδικούν περιουσίες που είχαν χάσει επί Άσαντ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εμπορικού κέντρου των Κατάν: ο αρχικός κατασκευαστής, από τον οποίο είχε αφαιρεθεί το έργο επί του προηγούμενου καθεστώτος, ζήτησε αποκατάσταση. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Δαμασκού, το ταμείο κατέληξε σε συμφωνία μαζί του.

Οι συμφωνίες του Κόλπου και η «Νέα Δαμασκός»

Ο κλάδος ακινήτων του ταμείου βρίσκεται υπό τον Μοχάμαντ αλ Χαγιάτ, μέλος της δισεκατομμυριούχου συροκαταριανής οικογένειας αλ Χαγιάτ. Σύμφωνα με τους FT, η οικογένεια έχει συνεργαστεί στενά με την οικογένεια Τραμπ και τον Λευκό Οίκο και έχει υπογράψει μεγάλες συμφωνίες υποδομών και ενέργειας με τη συριακή κυβέρνηση.

Μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων ξεχωρίζουν:

Έργο ακινήτων 7 δισ. δολαρίων με την εταιρεία Arada από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα .

. Συμφωνίες με την τουρκική Tiryaki Agro και τη σαουδαραβική Riyadh Cables Group για αναβάθμιση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

και τη σαουδαραβική για αναβάθμιση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Συμμετοχή 25% σε συριακή εταιρεία της κουβεϊτιανής Zain, η οποία εξασφάλισε άδεια λειτουργίας δικτύου κινητής τηλεφωνίας ύψους 747 εκατ. δολαρίων.

Το ταμείο έχει δημιουργήσει ακόμη νέες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εταιρεία πληρωμών που συνεργάζεται με τη Visa στη Συρία και εγχώρια εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων.

Το σχέδιο με την Arada προβλέπει 11.000 κατοικίες σε περιοχή στα περίχωρα της πρωτεύουσας που ονομάζεται «Νέα Δαμασκός», μαζί με νοσοκομείο και σχολείο. Οι ψηφιακές απεικονίσεις παρουσιάζουν εμπορικά κέντρα με γυάλινες προσόψεις, σιντριβάνια και πολυτελείς κατοικίες.

Ποιος ελέγχει την περιουσία και ποιος ωφελείται

Οι συνεργασίες με ιδιώτες προβλέπουν λειτουργία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναβάθμιση περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν υπό τον έλεγχο του ταμείου. Σύμφωνα με πηγή των FT, ο οργανισμός διαχειρίζεται επίσης δημόσια γη άλλων κρατικών φορέων και ενίοτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος με ιδιώτες κατασκευαστές, λαμβάνοντας μερίδιο από τα έσοδα των έργων.

Το ταμείο διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποδόσεις ανήκουν στο συριακό κράτος. Το κρίσιμο ερώτημα για τη μεταπολεμική Συρία είναι πώς αυτή η δέσμευση θα ελέγχεται στην πράξη: ποια περιουσία συγκεντρώνεται, με ποιους όρους αξιοποιείται και πώς τα έσοδά της θα ωφελήσουν τους πολίτες μιας χώρας που χρειάζεται ανοικοδόμηση.