Ο ιδρυτής της SoftBank, Masayoshi Son, αναζητά επενδυτές από τις χώρες του Κόλπου, ώστε να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποίησε πολλές συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχετικά με την πιθανή συγκέντρωση κεφαλαίων.

Οι Financial Times έγραψαν ότι η προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά μεγάλων επενδυτικών κινήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τον τολμηρό Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η επένδυση ύψους 65 δισ. δολαρίων στην OpenAI, την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT.

Παράλληλα, η καθυστέρηση στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της OpenAI, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με το μέγεθος της έκθεσης της SoftBank στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να επανεκτιμήσουν την ικανότητα του Son να διοχετεύσει περισσότερα χρήματα σε μια τεχνολογία που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει επαναστατική.

Στο πλαίσιο της πιθανής συγκέντρωσης κεφαλαίων από τον Κόλπο, ο ιδρυτής της SoftBank θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να δημιουργήσει ένα επενδυτικό ταμείο με σκοπό την εξαγορά εταιρειών. Στη συνέχεια, θα αξιοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες προηγμένες τεχνολογίες για να βελτιώσει τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πηγές.

Masayoshi Son

Η Roze, η εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης της SoftBank, την οποία ο Son ελπίζει να εισαγάγει στο χρηματιστήριο με υψηλή αποτίμηση, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες του Κόλπου έχουν επενδύσει μέρος του τεράστιου πλούτου τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό τομέα.

Το Αμπού Ντάμπι, ειδικότερα, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κόσμο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω φορέων όπως το επενδυτικό ταμείο MGX, που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, και η εταιρεία χαρτοφυλακίου G42, η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα.