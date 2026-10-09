Η εποπτεία των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και άλλων υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως τα γραφεία συμψηφισμού, θα συγκεντρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν την Παρασκευή, με στόχο την εμβάθυνση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών του μπλοκ. Η αναδιάρθρωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των Βρυξελλών να ενισχύσουν τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ.

Με την αναδιάρθρωση αυτή θα διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες θα μπορούν να αντλούν επαρκή κεφάλαια τοπικά και να αναπτύσσονται επαρκώς, αντί να διασχίζουν τον Ατλαντικό για να λάβουν χρηματοδότηση.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η σημερινή δομή, με 27 εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εποπτεύουν περισσότερα από 35 διαφορετικά χρηματιστήρια, καθώς και 17 ξεχωριστούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για τον συμψηφισμό και 28 κεντρικά αποθετήρια τίτλων για τον διακανονισμό συναλλαγών, μειώνει τη ρευστότητα και αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

EU finance ministers have struck a compromise to beef up the bloc’s markets watchdog. But the deal exposed divisions over national control and exemptions that critics say favor the biggest member countries. https://t.co/NrHoUwuiLZ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 9, 2026

Βάσει συμφωνίας που πέτυχαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με έδρα το Παρίσι θα εποπτεύει άμεσα βασικές χρηματοπιστωτικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ χώρων διαπραγμάτευσης, υποδομών μετά τη διαπραγμάτευση και ορισμένων πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων — αν και η Γερμανία εξασφάλισε εξαίρεση για τη Deutsche Börse.



Οι χώροι διαπραγμάτευσης που θα επιλέγονταν για άμεση εποπτεία από την ESMA περιλαμβάνουν τα Euronext, Nasdaq, Cboe, Bloomberg και Tradeweb, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον συμβιβασμό.

Η εξαίρεση που άναψε φωτιές και οι δικλίδες ασφαλείας

Ωστόσο, η εξαίρεση που απέσπασε η Γερμανία για να αποκλείσει τη Deutsche Börse μέχρι να φτάσει ένα ορισμένο όριο μεριδίου αγοράς εξόργισε μικρότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου και του Βελγίου, οι οποίες με τη σειρά τους επιδίωξαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από την ESMA για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις δικές τους χώρες.

Η αίθουσα συναλλαγών του γερμανικού χρηματιστηρίου Deutsche Börse

Το νέο σύστημα ρύθμισης θα περιλαμβάνει ορισμένες δικλίδες ασφαλείας: εννέα εθνικές ρυθμιστικές αρχές που ενεργούν από κοινού θα μπορούν να προσβάλουν ένα προσχέδιο δεσμευτικής απόφασης της ESMA, αλλά η τελευταία μπορεί να προσπεράσει τις εθνικές ενστάσεις, σύμφωνα με προσχέδιο συμβιβασμού που είδαν οι Financial Times.

Ενστάσεις για γραφειοκρατία και χαμηλές προσδοκίες

Ορισμένες χώρες ασκούν κριτική σε αυτές τις δικλίδες ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι προσθέτουν γραφειοκρατία και κόστος σε αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια απλοποιημένη και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς στα πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) — κάτι για το οποίο προειδοποίησε η απερχόμενη πρόεδρος της ESMA, Βερένα Ρος, σε πρόσφατη συνέντευξή της στους FT.



«Καταντάει να γίνεται ανταγωνιστικό μειονέκτημα το να βρίσκεσαι υπό την εποπτεία της ESMA», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.



Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, παραδέχθηκε επίσης ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε «απέχει σημαντικά από το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται».

Η Επίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε

«Χρειαζόμαστε η ESMA να γίνει ένας αποτελεσματικός εποπτικός φορέας, και αυτό απαιτεί μια ισχυρή επιχειρησιακή και ευέλικτη διακυβέρνηση. Το τρέχον κείμενο συμβιβασμού απλά δεν θα το επέτρεπε αυτό», πρόσθεσε η ίδια.

Το βήμα προς τα εμπρός και οι διαπραγματεύσεις

Άλλοι χαιρέτισαν τη συμφωνία, η οποία πρέπει να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού γίνει νόμος της ΕΕ, ως το καλύτερο δυνατό επίτευγμα. «Έχουμε μια καλή, λειτουργική επιχειρησιακή συμφωνία», δήλωσε ένας αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τον συμβιβασμό.

"We need to be ambitious, we need to be brave, and we need to think like Europeans" 🇮🇪🇪🇺 Tánaiste and Minister for Finance @SimonHarrisTD speaking ahead of the Economic and Financial Affairs Council 🎥Watch the Tánaiste’s remarks before the meeting: https://t.co/MiuHFyRWPU https://t.co/2uZ0dqQEby — Irish Presidency of the Council of the EU 2026 (@Ireland2026eu) October 9, 2026

«Οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν το τέλειο ή μπορούν να κρατηθούν από το χέρι και να κάνουν το άλμα μαζί για το κοινό καλό», δήλωσε ο Σάιμον Χάρις, υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προεδρία των διαπραγματεύσεων.