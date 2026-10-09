Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία προχωρά σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ. Η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, δίνοντας στο επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η εταιρεία προχωρά στη δημόσια προσφορά έχοντας διαμορφώσει χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων ναυλώσεων με συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων, τα οποία μπορούν να αυξηθούν στα 4,9 δισ. δολάρια εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα παράτασης των συμβάσεων. Παράλληλα, υλοποιεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη στόλου 36 πλοίων έως το τέλος του 2028.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης αποτελεί η συμμετοχή τεσσάρων επιχειρηματικών ομίλων της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% των κεφαλαίων που επιδιώκει να αντλήσει η εταιρεία.

Οι τέσσερις βασικοί επενδυτές και το χρονοδιάγραμμα του IPO

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 7 Οκτωβρίου 2026 το ενημερωτικό δελτίο της Capital Maritime Finance για τη δημόσια προσφορά έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η ανακοίνωση του δεσμευτικού εύρους τιμής έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου. Η περίοδος εγγραφών θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00, και θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00.

Στους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors) περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων τεσσάρων γνωστών επιχειρηματιών: Σωκράτης Κόκκαλης, Ευάγγελος Μυτιληναίος με δέσμευση συμμετοχής 20 εκατ. ευρώ και Γιάννης Βαρδινογιάννης, Γιώργος Περιστέρης με δέσμευση συμμετοχής 15 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, και προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των νέων πλοίων.

Σύμβουλοι έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank, ενώ Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι τρεις παραπάνω φορείς μαζί με την Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ ως Ανάδοχοι συμμετέχουν η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και η Ambrosia Capital Hellas.

Ευάγγελος Μαρινάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό Χρηματιστήριο

Τη σημασία της εισαγωγής ανέδειξε ο Ευάγγελος Μαρινάκης κατά την παρουσίαση της εταιρείας σε επενδυτές και δημοσιογράφους, συνδέοντας την επιλογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τη μακρόχρονη παρουσία του ομίλου στις διεθνείς χρηματαγορές.

Όπως επισήμανε, η Capital δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 20 χρόνια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, έχοντας αντλήσει περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια, ενώ από το 2007 έχει διανείμει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα.

Αναφερόμενος στην απόφαση για την εισαγωγή της CMF στην Αθήνα, υπογράμμισε: «Η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο Ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Ελληνικό χρηματιστήριο».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα του ελληνικού επενδυτικού κοινού να αποκτήσει πρόσβαση στη ναυτιλία μέσω της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, χαρακτηρίζοντας την επικείμενη εισαγωγή ορόσημο όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

«Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προοπτική εισαγωγής μιας αμιγώς ναυτιλιακής εταιρείας αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελούσε επιδίωξη του ομίλου εδώ και πολλά χρόνια. Όπως εξήγησε, στόχος ήταν να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στελεχών με μακρά παρουσία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο όμιλος με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνέπεια απέναντι στους συνεργάτες και τους μετόχους. «Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες συνεργασίες.

Σε ό,τι αφορά την Capital Maritime Finance, περιέγραψε τη δημιουργία μιας εταιρείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει την έκθεσή της στους κύκλους και στη μεταβλητότητα της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, αξιοποιώντας έναν σύγχρονο στόλο και πολυετείς συμβάσεις με μεγάλους ναυλωτές.

Επενδύσεις 1,82 δισ. δολαρίων και 23 νέα πλοία έως το 2028

Στον πυρήνα του επιχειρηματικού σχεδίου της Capital Maritime Finance βρίσκεται η επέκταση του στόλου της, ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 αριθμούσε 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης προβλέπει την προσθήκη 23 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 έως το τέλος του 2028. Από τα 23 πλοία, τα 19 βρίσκονται υπό ναυπήγηση και τέσσερα πρόκειται να αποκτηθούν μέσω ήδη υπογεγραμμένων προσυμφώνων.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ο στόλος θα αποτελείται συνολικά από 36 πλοία, εκ των οποίων 26 τύπου gearless feeder, χωρητικότητας περίπου 1.800 έως 2.900 TEU, και 10 τύπου Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU, με κινητήρες διπλού καυσίμου LNG.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του επενδυτικού σχεδίου είναι η ηλικία του στόλου. Με βάση τα στοιχεία και υπό την παραδοχή ολοκλήρωσης όλων των παραδόσεων, η μέση σταθμισμένη ηλικία του στόλου, βάσει χωρητικότητας, υπολογίζεται σε μόλις 0,5 έτη.

Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος της Capital Maritime Finance

Εξασφαλισμένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων από δύο μεγάλους ναυλωτές

Το επιχειρηματικό μοντέλο της CMF βασίζεται σε μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης με προκαθορισμένους ναύλους τύπου take-or-pay. Το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης του στόλου είναι συμβασιοποιημένο έως το 2034, με τις συμφωνίες να εκτείνονται έως το 2038 και τη μέση εναπομένουσα διάρκειά τους να ανέρχεται σε 9,4 έτη. Τα νέα πλοία θα ξεκινούν τη ναύλωσή τους αμέσως μετά την παραλαβή τους.

Συνολικά, τα συμβασιοποιημένα έσοδα ανέρχονται σε 3,9 δισ. δολάρια, με δυνατότητα αύξησης στα 4,9 δισ. δολάρια εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα παράτασης των ναυλώσεων.

Τα οικονομικά μεγέθη και η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου

Σημαντική λειτουργική κερδοφορία καταγράφουν τα οικονομικά στοιχεία της Capital Maritime Finance, με την εταιρεία να παρουσιάζει τις επιδόσεις της για το 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής.

Κατά τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 122,85 εκατ. δολάρια, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σε 89,85 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 64,94 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 82,05 εκατ. δολάρια.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 57,46 εκατ. δολάρια, το EBITDA σε 39,73 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 29,93 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 50,37 εκατ. δολάρια.

Στις 30 Ιουνίου 2026, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε 235,5 εκατ. δολάρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονταν σε 416,1 εκατ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η εταιρεία έχει υπολειπόμενο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,82 δισ. δολαρίων, έναντι του οποίου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 1,60 δισ. δολαρίων για τα νεότευκτα πλοία.

Η στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης του δανεισμού

Παράλληλα με την επέκταση του στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η Capital Maritime Finance προβλέπει τη δυνατότητα διεύρυνσης της δραστηριότητάς της και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας ή κατηγορίες πλοίων, εφόσον προκύψουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Βασική προϋπόθεση για τέτοιες κινήσεις είναι η εξασφάλιση μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης ήδη από το στάδιο της απόκτησης των πλοίων, με αξιόπιστους αντισυμβαλλομένους και επενδύσεις που προσφέρουν αυξητική απόδοση.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει τη διατήρηση υψηλής κάλυψης εσόδων μέσω πολυετών χρονοναυλώσεων με κλιμακούμενες λήξεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επαναναύλωσης.

Η μετοχική σύνθεση μετά τη δημόσια προσφορά

Μοναδικός μέτοχος της Capital Maritime Finance κατά την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου είναι η Capital Maritime & Trading, εταιρεία που ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και υπό την παραδοχή ότι θα αντληθούν 250 εκατ. ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης, η Capital Maritime & Trading θα διατηρεί περίπου το 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την έκδοση νέων μετοχών (100% primary offering), με τα αντληθέντα κεφάλαια να κατευθύνονται στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Μερισματική πολιτική

Η Capital Maritime Finance έχει θέσει ως στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης στους μετόχους της. Η μερισματική πολιτική προβλέπει τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων σε μετρητά, υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.