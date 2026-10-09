Στο επίπεδο των ευρωπαίων ηγετών μεταφέρεται πλέον η συζήτηση για το εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες που αναζητούν πρόσθετα περιθώρια στήριξης απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας.

Το Eurogroup στο Λουξεμβούργο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, με τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας να συναντούν τόσο θετικές αντιδράσεις όσο και έντονες επιφυλάξεις. Η συζήτηση παραπέμπεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2026, σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, καθώς οι επίμονες ενεργειακές πιέσεις συμπίπτουν με νέα νευρικότητα στις αγορές ομολόγων, με επίκεντρο τη Γαλλία.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, περιέγραψε το κλίμα ως μια αναζήτηση «σωστής ισορροπίας» ανάμεσα στην προστασία των πολιτών από το ενεργειακό σοκ και στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, ορισμένοι υπουργοί Οικονομικών υποδέχθηκαν θετικά τις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ άλλοι εξέφρασαν σαφείς ενστάσεις. Κοινός τόπος, πάντως, ήταν η ανάγκη να προστατευθούν τα νοικοκυριά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα του δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ξεκαθάρισε ότι τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας θα εξεταστούν «πιο διεξοδικά».

Δύο γραμμές στο Eurogroup

Οι τοποθετήσεις των υπουργών Οικονομικών πριν από τη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο έδειξαν καθαρά τις διαφωνίες. Ο Bέλγος υπουργός, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, τάχθηκε κατά αλλαγών στους δημοσιονομικούς κανόνες και κατά της δημιουργίας ειδικής εθνικής ρήτρας διαφυγής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο Oλλανδός Έλκο Χάινεν, απορρίπτοντας τη συζήτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αντίθετα, ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε ότι η Μαδρίτη είναι «ανοιχτή να εξετάσει» τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έστρεψε τη συζήτηση προς τη φορολόγηση των υπερβολικών κερδών των ενεργειακών εταιρειών, ζητώντας σχετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο ήδη δύσκολο παζλ προστίθεται και η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα εντείνουν την επιφυλακτικότητα απέναντι σε κινήσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού είναι πλέον στη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα φανεί εάν μπορεί να διαμορφωθεί πολιτική συμφωνία που να αφήνει περιθώρια για στοχευμένη ενεργειακή στήριξη χωρίς να ανοίγει συνολικά η συζήτηση για χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.