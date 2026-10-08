Μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο κινηματογράφοι σε Αθήνα και Βόλο, διαμερίσματα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μια εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Εκάλη και δεκάδες κατοικίες στο κέντρο της πρωτεύουσας αποτελούν ένα μονάχα μικρό δείγμα της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που διαθέτει το ελληνικό Δημόσιο μέσω υπουργείων, νοσοκομείων και άλλων φορέων. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιες οι αρμόδιες υπηρεσίες αγνοούν την ακριβή κατάσταση των ιδιοκτησιών τους, ενώ υπάρχουν ακίνητα που παραμένουν εγκαταλελειμμένα επί δεκαετίες, χωρίς να αποφέρουν κανένα οικονομικό όφελος.

Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η περίπτωση μιας προβλήτας σε λιμάνι της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, την οποία μία γυναίκα που είχε νοσηλευτεί σε ελληνικό νοσοκομείο αποφάσισε να αφήσει με τη διαθήκη της στο υπουργείο Υγείας. Την ασυνήθιστη αυτή κληρονομιά αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στα τέλη Αυγούστου, όταν παρουσίασε το σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που υπάγεται στο υπουργείο του.

Το παράδοξο είναι ότι κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τη συγκεκριμένη προβλήτα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα έγγραφα για την ιδιοκτησία, ούτε σαφείς πληροφορίες για το ποιος τη διαχειρίζεται ή εάν χρησιμοποιείται. Έτσι, ένα περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παραμένει ουσιαστικά άγνωστο για τις ελληνικές αρχές που καλούνται να το αξιοποιήσουν.

Η προβλήτα, ωστόσο, είναι μία μόνο από τις ασυνήθιστες ιδιοκτησίες που έχουν συγκεντρωθεί με την πάροδο των ετών στην περιουσία δημόσιων νοσοκομείων. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν σήμερα «Τα Νέα», στη σχετική καταγραφή περιλαμβάνονται ακόμη και κινηματογραφικές αίθουσες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος «Θησείον», στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος ανήκει στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Στην ιδιοκτησία δημόσιου νοσοκομείου βρίσκεται και ο πρώην κινηματογράφος «Τιτάνια» στον Βόλο, που ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Πρόκειται για περιπτώσεις που δύσκολα θα συνέδεε κανείς με τη λειτουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες δεν έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ακόμη πιο ασυνήθιστη είναι η παρουσία ελληνικού νοσοκομείου στην αγορά ακινήτων της Αιγύπτου. Το «Σωτηρία» διαθέτει στην Αλεξάνδρεια οικόπεδο με κτίριο, μέσα στο οποίο υπάρχουν τόσο διαμερίσματα όσο και χώροι επαγγελματικής χρήσης. Με άλλα λόγια, ένα νοσοκομείο της Αθήνας εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων σε μια πόλη της βόρειας Αφρικής, χωρίς να είναι σαφές από τα διαθέσιμα στοιχεία πώς αξιοποιούνται σήμερα.

Ο κατάλογος συνεχίζεται με ακίνητα σε ιδιαίτερα κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος» διαθέτει περίπου 30 διαμερίσματα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 2, κοντά στην πλατεία Ομονοίας. Παρότι πρόκειται για ακίνητα σε μια περιοχή με εμπορική και οικιστική δραστηριότητα, τα περισσότερα φέρονται να είναι εγκαταλελειμμένα.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και τρία διαμερίσματα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία ανήκουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνουν ένα ευρύτερο πρόβλημα: δημόσια νοσοκομεία έχουν στην κατοχή τους ακίνητα μεγάλης δυνητικής αξίας, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή τους ή τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους.

Η εξήγηση για το πώς αποκτήθηκαν αυτές οι ιδιοκτησίες βρίσκεται κυρίως στις δωρεές και στα κληροδοτήματα. Κατά το παρελθόν, πολλοί πολίτες επέλεξαν να αφήσουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο της περιουσίας τους σε δημόσια νοσοκομεία, συχνά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη νοσηλεία και τη φροντίδα που είχαν λάβει. Με το πέρασμα των δεκαετιών, όμως, η καταγραφή και η διαχείριση των περιουσιακών αυτών στοιχείων παρουσίασε σοβαρά κενά. Όπως παραδέχονται αρμόδιες πηγές του υπουργείου Υγείας, «υπάρχουν ακίνητα που δεν γνωρίζουμε, άλλα για τα οποία έχουμε ακούσει, αλλά δεν έχουμε διαθέσιμους επίσημους φακέλους ή έχουμε ημιτελείς φακέλους, αλλά και περιπτώσεις που πίσω από ένα ακίνητο “κρύβονται” περισσότερα ΚΑΕΚ».

Τα ΚΑΕΚ είναι οι μοναδικοί αριθμοί με τους οποίους αναγνωρίζονται τα ακίνητα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μία ιδιοκτησία μπορεί να συνδέεται με περισσότερες κτηματολογικές εγγραφές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη συνολική αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας. Υπάρχουν, μάλιστα, και περιπτώσεις στις οποίες ένα ακίνητο έχει κληροδοτηθεί κανονικά σε φορέα του Δημοσίου, αλλά η πραγματική παράδοσή του δεν έχει ολοκληρωθεί, παρότι οι σχετικές διαδικασίες εμφανίζονται τελειωμένες στα έγγραφα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, το υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει την καταγραφή περίπου 4.000 έως 5.000 ακινήτων, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δύο έως τρία χρόνια και να κοστίσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο τελικός στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα ακίνητα «προς όφελος των πολιτών».

Ανάλογες περιπτώσεις συναντώνται και στην ακίνητη περιουσία που συνδέεται με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκτός από στρατόπεδα, στρατιωτικά φυλάκια και πεδία βολής, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν μέσω των αρμόδιων φορέων τους κατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα και άλλα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν αποκτηθεί επίσης μέσω κληροδοτημάτων. Ανάμεσα στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους ξεχωρίζει μια εγκαταλελειμμένη διώροφη μονοκατοικία στην Εκάλη, η οποία ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ακινήτου σε μία από τις ακριβότερες περιοχές κατοικίας της Αττικής προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που παραμένει αναξιοποίητο.

Στην περιουσία των στρατιωτικών φορέων βρίσκονται επίσης διαμερίσματα και ισόγεια καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η Πατησίων, η Αχαρνών και η Ακαδημίας. Πρόκειται για ακίνητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πιθανές χρήσεις, τα οποία προστίθενται στο ήδη μεγάλο χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησιών που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.