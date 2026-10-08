Με αύξηση πωλήσεων 8% στο εννεάμηνο του 2026, νέα καταστήματα στα σκαριά και σχέδιο επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, τα Αττικά Πολυκαταστήματα επιταχύνουν την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού. Η εταιρεία ετοιμάζεται να εγκαινιάσει στις αρχές Νοεμβρίου το πρώτο attica Beauty Store στο The Mall Athens, ενώ προγραμματίζει το άνοιγμα ακόμη πέντε καταστημάτων μόδας και ομορφιάς μέσα στο 2027.

Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι είναι εφικτή η διανομή τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ στους μετόχους, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της χρονιάς.

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων στο εννεάμηνο

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημοσθένης Μπούμης, αναφέρθηκε στις επιδόσεις του εννεαμήνου, επισημαίνοντας ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι πωλήσεις του 9μήνου καταγράφουν αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο διάστημα Ιουνίου–Σεπτεμβρίου πετύχαμε διψήφια αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης έχει ήδη περάσει από τον σχεδιασμό στην πράξη και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, τη δύναμη του επιχειρηματικού και εμπορικού μας μοντέλου, τη συστηματική και αποτελεσματική εργασία των ανθρώπων μας».

Νέο attica Beauty Store και πέντε καταστήματα το 2027

Στο σκέλος της επέκτασης του δικτύου, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία ενός νέου concept στον χώρο της ομορφιάς, με το πρώτο attica Beauty Store να ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου στο The Mall Athens. Το νέο κατάστημα θα διαθέτει επιλεγμένα niche και exclusive brands, δίνοντας έμφαση στην αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, η διοίκηση σχεδιάζει το άνοιγμα πέντε ακόμη καταστημάτων μέσα στο 2027, στους τομείς της μόδας και της ομορφιάς. «Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγουμε στο The Mall Athens το πρώτο attica Beauty Store. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου concept στον χώρο της ομορφιάς, το οποίο θα προσφέρει μια επιλεγμένη σύνθεση από niche και exclusive brands και μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, δρομολογούμε το άνοιγμα πέντε καταστημάτων μέσα στο 2027 στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς», σημείωσε ο κ. Μπούμης.

Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών για την επόμενη διετία, καθώς και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αναφερόμενος στην απόφαση αυτή, ο διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε ότι η σημερινή αποτίμηση της εταιρείας δεν αντανακλά πλήρως τις αναπτυξιακές προοπτικές της. «Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. Προχωρούμε στην υλοποίησή του γιατί εκτιμούμε ότι η σημερινή αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τις προοπτικές και τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα. Παράλληλα, οι ίδιες μετοχές μπορούν να αξιοποιηθούν εκτός από το πλαίσιο των προγραμμάτων κινήτρων και αποδοχών της εταιρείας, στην υποστήριξη πιθανών μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων ή συνεργασιών».

Στο τραπέζι μέρισμα άνω των 12 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι, εφόσον επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι του 2026, θα είναι εφικτή η διανομή τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προταθεί στον βασικό μέτοχο η διανομή ακόμη υψηλότερου μερίσματος για τη χρήση του 2026.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπούμης: «Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και την πορεία του 9μηνου, εκτιμούμε ότι βρισκόμαστε σε πορεία υλοποίησης των επιχειρηματικών μας στόχων για το 2026. Με την επίτευξη αυτού του στόχου στο τέλος του έτους, θεωρούμε εφικτή τη διανομή τουλάχιστον €12 εκατ. προς τους μετόχους, όπως είχαμε παρουσιάσει πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Παράλληλα, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να εισηγηθούμε στο βασικό μέτοχο τη διανομή ακόμη υψηλότερου μερίσματος για τη χρήση 2026. Η συνδυασμένη εφαρμογή μιας ελκυστικής μερισματικής πολιτικής και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών υπογραμμίζει τη στρατηγική μας προσήλωση στην παροχή ουσιαστικών αποδόσεων στους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού μας πλάνου».

Το αποτύπωμα των Αττικών Πολυκαταστημάτων

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος της IDEAL Holdings, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2005 και διαθέτει σήμερα τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τέσσερα monobrand και δύο multibrand καταστήματα, καθώς και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το 2025 περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες πραγματοποίησαν αγορές στα attica, με διαθέσιμη γκάμα περίπου 1 εκατ. προϊόντων από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό κατάστημα κατέγραψε περισσότερες από 11,4 εκατ. επισκέψεις πελατών.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και τη διεθνή αγορά.