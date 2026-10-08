Την ολοκλήρωση και παράδοση ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στο Θριάσιο Πεδίο ανακοίνωσε ο Όμιλος AKTOR, ενισχύοντας την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής απέναντι σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για το έργο «Διευθέτηση Χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Ανατολικού Θριασίου Πεδίου Αττικής, από Χ.Θ. 1+835,60 έως Χ.Θ. 9+335,00 (Σίφων Μόρνου)», προϋπολογισμού 10,3 εκατ. ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ένας από τους σημαντικότερους χειμάρρους του Θριασίου Πεδίου

Ο χείμαρρος Αγίου Γεωργίου, συνολικού μήκους 7,5 χιλιομέτρων, αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο χείμαρρο του Θριασίου Πεδίου, μετά τον Σαρανταπόταμο. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει περίπου 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μαζί με τους χειμάρρους Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων.

Ο χείμαρρος ξεκινά από την Πάρνηθα και εισέρχεται στην πεδινή κοίτη του στο ύψος του σίφωνα του υδραγωγείου Μόρνου, σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων, όπου βρίσκεται και το ανάντη τμήμα του έργου.

Στη συνέχεια, διέρχεται ανατολικά του Ασπροπύργου και, στο ύψος της σιδηροδρομικής γραμμής, εκτρέπεται παράλληλα με αυτήν. Στην περιοχή των Διυλιστηρίων, ο αγωγός εκτροπής ακολουθεί πορεία παράλληλη προς το δυτικό όριο των εγκαταστάσεων, διασταυρώνεται με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και καταλήγει στη θάλασσα.

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας

Βασικός στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της ευρύτερης περιοχής, μέσα από την αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου, τη σταθεροποίηση και οριοθέτηση της κοίτης του και την προστασία των γειτονικών υποδομών.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και αισθητικής εικόνας του υδατορέματος.

Για την υλοποίηση του έργου εφαρμόστηκαν διαφορετικές τεχνικές λύσεις, ανάλογα με τις υδραυλικές, γεωτεχνικές και μορφολογικές συνθήκες κάθε σημείου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατασκευές με συρματοκιβώτια και οπλισμένο σκυρόδεμα, αναβαθμοί, τοιχία αντιστήριξης, καθώς και παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση και την υποσκαφή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σημεία όπου ο χείμαρρος διασταυρώνεται με δρόμους, γέφυρες και δίκτυα κοινής ωφέλειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλημμυρικών παροχών και η προστασία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Τέσσερις νέες γέφυρες και έργα προστασίας της κοίτης

Στο πλαίσιο της κατασκευής πραγματοποιήθηκε σειρά τεχνικών παρεμβάσεων, με σημαντικότερες:

Την επένδυση της κοίτης με συρματοκιβώτια τραπεζοειδούς διατομής, πάχους 0,50 μέτρων και πλάτους 3 και 5 μέτρων, ανάλογα με το σημείο εφαρμογής.

Την κατασκευή ορθογωνικών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους 15 μέτρων.

Την κατασκευή τεσσάρων νέων γεφυρών (Γ2, Γ3, Γ5 και Γ6).

Την κατασκευή παράκαμψης της γέφυρας Γ6 με δώδεκα οχετούς.

Την υλοποίηση έργου μερισμού για την ασφαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης, έργα συγκράτησης φερτών υλών και οδοποιίας, καθώς και η κατασκευή οκτώ ζωνών πρόσβασης για τη συντήρηση του ρέματος.

Σε επιλεγμένα σημεία κατασκευάστηκαν φρεατοπάσσαλοι και πρόσθετα έργα αντιστήριξης, με στόχο την προστασία γειτονικών κατασκευών και τη διασφάλιση της ευστάθειας των πρανών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης φυτοτεχνικές παρεμβάσεις και αποκατάσταση της βλάστησης, ώστε το έργο να ενσωματωθεί καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η σημασία του έργου για τη Δυτική Αττική

Το νέο αντιπλημμυρικό έργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Θριάσιο Πεδίο, μια περιοχή με σημαντική ανάπτυξη και σύνθετες χρήσεις γης. Στην ευρύτερη περιοχή συνυπάρχουν κατοικίες, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και διάσπαρτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά την προστασία των υποδομών και την αποτελεσματική διαχείριση των πλημμυρικών παροχών ιδιαίτερα σημαντικές.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον χείμαρρο Αγίου Γεωργίου, ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα έργο που στοχεύει στη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής.