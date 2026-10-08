Ένα νέο «φάντασμα» πλανάται πάνω από την Ευρώπη: ο κίνδυνος δημοσιονομικής μετάδοσης από τη μία χώρα στην άλλη. Η δημοσιονομική αποτυχία της Γαλλίας βρίσκεται στην αφετηρία του προβλήματος, όμως πλέον σε κίνδυνο βρίσκονται ακόμη και χώρες που θεωρούνταν ότι είχαν αρχίσει να βελτιώνουν τα δημόσια οικονομικά τους.

Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει καταφέρει να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, όμως η μακροοικονομική της ανάκαμψη παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και κατά συνέπεια, στο αυξημένο κόστος δανεισμού. Τα χρόνια δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης αναμένεται να οδηγήσουν το χρέος της στο 139% του ΑΕΠ μέσα στο τρέχον έτος.

Η πίεση επεκτείνεται και εκτός Ευρωζώνης

Προβλήματα εμφανίζονται και πέρα από την Ευρωζώνη. Η Ρουμανία, η οποία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με πολιτική αναταραχή μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, έχει αποδόσεις κρατικών ομολόγων περίπου στο 7,3%.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να απέχει από μια επανάληψη της κρίσης της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2012. Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά εδώ και μία δεκαετία από τη μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη: δεν έχει καταφέρει σταθερά, σε περιόδους ευημερίας, να προετοιμαστεί για τις δύσκολες εποχές, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Κάθε νέα περίοδος έντασης, από την απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022 και τον πόλεμο με το Ιράν έως τις υπερβολικές δαπάνες της Γαλλίας, απειλεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα όριά της. Και αν εξεταστούν πέρα από τη Γαλλία ορισμένες από τις χώρες που εμφανίζονται ως επιτυχημένες περιπτώσεις του μπλοκ, η εικόνα γίνεται πιο ανησυχητική, καθώς πίσω από τους καλούς αριθμούς κρύβεται, σύμφωνα με την ανάλυση, εκτεταμένη δημοσιονομική ανευθυνότητα.

Η Ιταλία ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία

Η Ιταλία καταγράφει στην πραγματικότητα δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει παραμείνει στην εξουσία για σχεδόν τέσσερα χρόνια, προσφέροντας στην ιστορικά ασταθή χώρα μια πρωτοφανή περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνησή της εξακολουθεί να ζητά την τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων, ώστε να της επιτραπεί να αυξήσει τις δαπάνες.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ευρύτερο. Χώρες που καταφέρνουν να παρουσιάσουν σχετικά αξιοπρεπή οικονομικά μεγέθη θεωρούν ότι αυτό τους δίνει το περιθώριο να είναι δημοσιονομικά ανεύθυνες τα επόμενα χρόνια, όπως ένας άνθρωπος που κάνει δίαιτα και θεωρεί ότι ένας περίπατος δέκα λεπτών τού επιτρέπει να φάει έναν κουβά τηγανητές πατάτες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος ηγέτης της ανακοίνωσε έναν προϋπολογισμό που θα αυξήσει σημαντικά το έλλειμμα, στο 3,5% του ΑΕΠ από 2,1% το 2025. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2022.

Η Ισπανία ως σύμβολο του ευρωπαϊκού προβλήματος

Ακόμη πιο απογοητευτική παρουσιάζεται η εικόνα στην Ισπανία. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε νέες εκλογές, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις. Έχει ήδη κυβερνήσει με τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας και ενδέχεται να ελπίζει ότι θα καταφέρει μια απρόσμενη τέταρτη εκλογική νίκη.

Η Ισπανία διαθέτει πλεονεκτήματα, όπως μετανάστες που μιλούν την ίδια γλώσσα και προέρχονται από πολιτισμικά συμβατά περιβάλλοντα, καθώς και κλίμα ιδανικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που συμβάλλει και στις ευνοϊκές επιδόσεις ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση, παρά τη μείωση του ονομαστικού ελλείμματος.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισημαίνει ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα της Ισπανίας, δηλαδή το έλλειμμα που θα υπήρχε εάν η χώρα αναπτυσσόταν σταθερά με τον υψηλότερο βιώσιμο ρυθμό της, δεν μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την περίπτωση που η οικονομική «μηχανή» αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα.

Η Ισπανία, σύμφωνα με την ανάλυση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος της Ευρώπης. Σε περιόδους κρίσης, οι χώρες στρέφονται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια, ενώ σε καλύτερες εποχές δεν δημιουργούν αποθέματα ασφαλείας ούτε για τις ίδιες ούτε για το σύνολο του μπλοκ.

Αντί να αποτελέσει πηγή ισχύος για μια ήπειρο που αντιμετωπίζει δυσκολίες, η Ισπανία έχει επιδιώξει να αφήσει σε άλλους το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των αγορών, προτείνοντας έναν μηχανισμό δανεισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αντλεί χρήματα για λογαριασμό της.

Η στεγαστική κρίση και οι δημοσιονομικές πιέσεις

Η προσπάθεια του Πέδρο Σάντσεθ να επιβάλει ελέγχους στα ενοίκια, η οποία απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο και οδήγησε στην προκήρυξη νέων εκλογών, χαρακτηρίζεται επίσης ενδεικτική. Η έλλειψη κατοικιών αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, όμως η αντιμετώπισή του από τον Σάντσεθ περιλάμβανε, σύμφωνα με την ανάλυση, ανεπαρκώς μελετημένες λαϊκιστικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων μίσθωσης.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια πραγματική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που μετέτρεψαν την Ισπανία από πρωταθλήτρια στην κατασκευή κατοικιών, με 800.000 νέες κατοικίες τον χρόνο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, σε χώρα όπου κυριαρχεί πλέον η λογική του «όχι στη δική μου αυλή» (NIMBY).

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές κοιτούν την Ευρώπη και δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν: μια ήπειρο που δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη γήρανση του πληθυσμού της και τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια που αυτή συνεπάγεται.

Βλέπουν θύλακες ανάπτυξης, όπως η Πολωνία και η Ισπανία, αλλά δεν διαπιστώνουν αντίστοιχες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν αυτή την ανάπτυξη βιώσιμη.

Οι πολιτικοί δυσκολεύονται να πουν στους ψηφοφόρους την αλήθεια για τις απαραίτητες θυσίες, ενώ οι ψηφοφόροι αρνούνται να την αποδεχθούν ακόμη και όταν την ακούν. Οι επενδυτές αντιδρούν στις ανειλικρινείς και μη υλοποιήσιμες υποσχέσεις των λαϊκιστών, καθώς και στην αστάθεια που αυτές δημιουργούν.

Πάνω απ’ όλα, οι αγορές βλέπουν μια απροθυμία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο να υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις στο κράτος πρόνοιας και στο μεταναστευτικό, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη στασιμότητα. Πολλές χώρες αρνούνται επίσης να κατασκευάσουν νέες κατοικίες, παρότι το κόστος στέγασης περιορίζει την ανάπτυξη και απομακρύνει τους νέους.

Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι οι αγορές ομολόγων ωθούν τις αποδόσεις υψηλότερα. Η Ευρώπη είναι μια γηραιά ήπειρος που αρνείται να ενηλικιωθεί. Συνεχίζει να δαπανά σαν να βρίσκεται στην πρώτη περίοδο της νιότης της, χωρίς όμως την εισοδηματική δυνατότητα που θα δικαιολογούσε αυτό το επίπεδο δαπανών.