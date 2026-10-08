Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις, με πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, συμμετέχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα.

Η διοργάνωση δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συναντήσουν απευθείας επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, να παρουσιάσουν την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα τους και να διερευνήσουν θέσεις που ανταποκρίνονται στις δεξιότητές τους.

Η 58η «Ημέρα Καριέρας» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συναντήσεις με επιχειρήσεις και άμεσες ευκαιρίες απασχόλησης

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν βασικό θεσμό της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας.

Μέσα από τις συναντήσεις, οι υποψήφιοι έρχονται σε επαφή με εργοδότες και διεκδικούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται.

Στελέχη της ΔΥΠΑ θα βρίσκονται στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρέχοντας ενημέρωση για τις υπηρεσίες, τα προγράμματα απασχόλησης και τις δράσεις της Υπηρεσίας.

Με την 58η «Ημέρα Καριέρας», η ΔΥΠΑ συνεχίζει να φέρνει σε άμεση επαφή όσους αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν, διευρύνοντας τις ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση και απασχόληση.