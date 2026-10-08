Το instacar, η ελληνική εταιρεία που επαναπροσδιόρισε την εμπειρία απόκτησης αυτοκινήτου μέσα από υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης αξιόπιστων μεταχειρισμένων, διακρίθηκε για ακόμη μια χρονιά στα Peak Awards, με δύο βραβεία, αποσπώντας Gold στην κατηγορία Best Performance in Auto, Moto and Parts και Bronze στην κατηγορία Best Use of AI, για μια στρατηγική που συνδέει τα δεδομένα του marketing με την ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης.

Αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μια ολιστική στρατηγική που συνδέει τη διαφήμιση με τη λειτουργία του στόλου και τις πωλήσεις, η εταιρεία πέτυχε μείωση του κόστους απόκτησης πελάτη (CPL) κατά 31% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας πως η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα συνυπάρχουν σε ένα digital-first οικοσύστημα.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τις δύο διακρίσεις μας στα Peak Awards, γιατί αυτές είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς της in-house ομάδας μας. Στο instacar αντιμετωπίζουμε το Performance Marketing όχι ως ένα σύνολο διαφημιστικών metrics αλλά ως εργαλείο που πρέπει να συνδέεται άμεσα με τους επιχειρηματικούς μας στόχους. Θέλαμε το AI να συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί συνολικά η επιχείρηση, γι’ αυτό το μετατρέψαμε από trend σε λειτουργικό μοντέλο, ώστε κάθε καμπάνια να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα σε νέες συμβάσεις και ευχαριστημένους πελάτες. Μέσα από την καθημερινή δουλειά, τη συνέπεια, τη στρατηγική και την καθοδήγηση του Head of Marketing , Δημήτρη Καλαϊτζή, δοκιμάζουμε, μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε για να πάμε όλοι μαζί το instacar ακόμα πιο ψηλά!», σημείωσε ο Στέλιος Γαβριηλίδης, Performance Marketing Specialist της εταιρείας.

Απαντώντας στις προκλήσεις της αγοράς και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, το instacar απέδειξε ότι η τεχνολογία και το performance marketing μπορούν να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά όρια των διαφημιστικών metrics και να φέρουν απτό επιχειρηματικό αντίκτυπο.