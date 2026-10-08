Η γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ, με σταθερές ρίζες στα Τρίκαλα και έντονο πλέον εξωστρεφή και διεθνή προσανατολισμό, διατηρεί διαχρονικά ενεργό τον ρόλο της ως κοινωνικού εταίρου της τοπικής κοινωνίας, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση, από την ΟΜΗΡΟΣ και την οικογένεια Γιαννίτση, της ανάπλασης της πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου στην Αγία Μονή Τρικάλων. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αναβαθμίζοντας λειτουργικά και αισθητικά τον δημόσιο χώρο. Σημείο αναφοράς αποτελεί το νέο μαρμάρινο γλυπτό «Παλμική Ροή» της εικαστικού Ράνιας Σχορετσανίτη, αφιερωμένο στον Δημήτρη Μητροπάνο.

Η πλατεία εγκαινιάστηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παρουσία του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Νίκου Σακκά, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, καθώς και κατοίκων και φίλων του Δημήτρη Μητροπάνου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και σταθερού πλαισίου κοινωνικής προσφοράς της ΟΜΗΡΟΣ, με βασικούς άξονες την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, οι οποίοι εντάσσονται συστηματικά στον ετήσιο προγραμματισμό κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας.

Στον τομέα της υγείας, η ΟΜΗΡΟΣ έχει στηρίξει την ανακαίνιση της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με χορηγία ύψους 130.000 ευρώ, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τις ανάγκες του νοσοκομείου και με την προσφορά απαραίτητου εξοπλισμού.

Στην παιδεία, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε προσφορά γραφικής ύλης για όλους τους μαθητές των γειτονικών οικισμών, ενώ το 2026 ενίσχυσε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με χορηγία 10.000 ευρώ για την προμήθεια διαδραστικών πινάκων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και γραφικής ύλης, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, η ΟΜΗΡΟΣ στηρίζει αθλητικά σωματεία και Τρικαλινούς αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, με ετήσιες χορηγίες που ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, ενώ ενισχύει πρωτοβουλίες πολιτισμού, καθώς και τοπικούς φορείς και ενορίες με προσφορά γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΜΗΡΟΣ, κ. Χρήστος Γιαννίτσης: «Για την ΟΜΗΡΟΣ και την οικογένειά μας, η ανάπτυξη έχει ουσιαστικό νόημα όταν συνοδεύεται από ευθύνη και διάθεση προσφοράς στον τόπο από τον οποίο ξεκινήσαμε. Η παρουσία μας στα Τρίκαλα δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργά στη ζωή της τοπικής κοινωνίας και να επιστρέφουμε μέρος της αξίας που δημιουργούμε, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων».

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την ΟΜΗΡΟΣ σταθερή και μακροπρόθεσμη επιλογή, που εξελίσσεται παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη. Με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό, η εταιρεία διατηρεί σταθερά τη σύνδεσή της με τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε, επενδύοντας σε δράσεις που δημιουργούν αξία για την τοπική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: omirosdairies.gr