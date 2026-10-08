Φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, αφορολόγητο ποσό 500 ευρώ τον χρόνο και συγκεκριμένους κανόνες για staking, ανταλλαγές και αγορές crypto φέρνει το νέο φορολογικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το βράδυ της Τετάρτης (7/10) η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ένα φορολογικό κενό ετών, βάζοντας για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για το πότε και πώς φορολογούνται τα κέρδη από κρυπτοστοιχεία.

Η βασική ρύθμιση προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση crypto. Το φορολογητέο κέρδος θα προκύπτει, κατά κανόνα, από τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής μεταβίβασης, ενώ προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τον υπολογισμό της μέσης τιμής αγοράς όταν έχουν προηγηθεί διαδοχικές αποκτήσεις κρυπτοστοιχείων.

Αφορολόγητο 500 ευρώ

Για μικρά κέρδη προβλέπεται αφορολόγητο όριο. Υπεραξία έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος δεν θα επιβαρύνεται με φόρο. Την ίδια ώρα, οι συχνές μετακινήσεις κεφαλαίων από ένα ψηφιακό νόμισμα σε άλλο δεν θα δημιουργούν από μόνες τους φορολογική υποχρέωση. Η ανταλλαγή ενός κρυπτοστοιχείου με άλλο δεν θα θεωρείται συναλλαγή από την οποία προκύπτει φορολογητέα υπεραξία.

Έτσι, το νέο πλαίσιο διαχωρίζει τις ανταλλαγές crypto από τις μεταβιβάσεις που οδηγούν σε πραγματοποίηση κέρδους και ενεργοποιούν τον φόρο.

Staking με φόρο 10%

Στο φορολογικό «ραντάρ» μπαίνουν και οι αποδόσεις που εξασφαλίζουν οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων χωρίς πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων. Έσοδα από δανεισμό κρυπτοστοιχείων, παροχή ρευστότητας και staking θα αντιμετωπίζονται φορολογικά ως τόκοι και θα φορολογούνται επίσης με συντελεστή 10%.

Ρυθμίζεται παράλληλα και η περίπτωση κατά την οποία κρυπτοστοιχεία δίνονται ως παροχή σε είδος σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους. Για τη φορολογική αποτίμησή τους θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους σε ευρώ κατά τον χρόνο απόκτησης.

Τα crypto στα τεκμήρια

Σημαντική αλλαγή έρχεται και στο μέτωπο των τεκμηρίων.

Η αγορά κρυπτοστοιχείων θα αντιμετωπίζεται ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος που διαθέτει κεφάλαια για την αγορά crypto θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει φορολογικά την προέλευσή τους.

Οι νέες διατάξεις ρυθμίζουν και τη μεταχείριση των crypto σε κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Τα κρυπτοστοιχεία χαρακτηρίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως ασώματη κινητή περιουσία κείμενη στην αλλοδαπή και η αξία τους θα υπολογίζεται σε ευρώ με βάση την τιμή της προηγούμενης ημέρας από τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Στις πωλήσεις κρυπτοστοιχείων δεν θα επιβάλλεται Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.

Δώδεκα μήνες για παλιά κέρδη

Μετά τη δημοσίευση του νόμου θα ανοίξει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, περίοδος 12 μηνών κατά την οποία θα μπορούν να δηλωθούν οικειοθελώς υπεραξίες από παλαιότερες μεταβιβάσεις χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεταβατική γέφυρα προς το νέο σύστημα φορολόγησης, προκειμένου παλαιότερα κέρδη να ενταχθούν στο φορολογικό σύστημα πριν τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι κανόνες.

Νέοι κανόνες και για τους servicers

Το ίδιο νομοσχέδιο ανοίγει όμως και άλλα μέτωπα. Περιλαμβάνει πακέτο 16 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με οκτώ μέτρα προστασίας των οφειλετών και οκτώ παρεμβάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, εποπτεία και λογοδοσία των servicers.

Προβλέπεται νέα τυποποιημένη διαδικασία διμερούς ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά στον οφειλέτη εντός τριών μηνών, ενώ η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες.

Τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό ο πιστωτής θα υποχρεώνεται να υποβάλλει πρόταση ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση.

Όσο μία ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά, δεν θα επιτρέπονται καταγγελία της συμφωνίας, έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, κατάσχεση ή συνέχιση πλειστηριασμού. Για παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

Αγροτικό πετρέλαιο

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται ακόμη αλλαγές στις τράπεζες και την κεφαλαιαγορά, ενώ η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Από τον Νοέμβριο η σχετική έκπτωση θα περνά ψηφιακά στο τιμολόγιο αγοράς.

Κούριερ: Τι αλλάζει στις αντικαταβολές

Νέο τοπίο διαμορφώνεται και στις αντικαταβολές μέσω courier. Η πληρωμή κατά την παράδοση αγαθών θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ανεξαρτήτως ποσού. Οι εξαιρέσεις θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, ενώ για εταιρεία ταχυμεταφορών που θα δέχεται μετρητά κατά παράβαση του νέου κανόνα προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.