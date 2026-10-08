Σε εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού (Α21) προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε χιλιάδες δικαιούχους.

Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην εκκαθάριση της πληρωμής της 30ής Σεπτεμβρίου, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων σχολικής φοίτησης.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Η πλατφόρμα του Α21 ξεκίνησε να επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων και θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Ποια είναι τα ποσά που θα πάρουν οι δικαιούχοι

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται από 28 έως 70 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος.

Το ποσό ανεβαίνει έως 140 ευρώ ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.