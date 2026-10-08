Λιγότερα «κλικ» και μικρότερο περιθώριο για λάθη φέρνει η νέα αυτοματοποίηση της ΑΑΔΕ στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) περνά πλέον αυτόματα στο Ε9 όταν η μεταβίβαση, η δωρεά ή η γονική παροχή πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Με δύο νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ ο ΚΑΕΚ προστίθεται στα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που αντλούνται αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις και τα συμβόλαια, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη συμπλήρωσης από τους φορολογούμενους.

Αγοραπωλησίες

Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, η αυτόματη δημιουργία του Ε9 ισχύει ήδη από το 2023 για αγοραστές και πωλητές, μετά την ανάρτηση του συμβολαίου στο myPROPERTY από τον συμβολαιογράφο. Μέχρι σήμερα, το σύστημα συμπλήρωνε αυτόματα στοιχεία όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα στοιχεία του επικαρπωτή, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου, ο ΑΦΜ του συμβολαιογράφου και ο κωδικός μεταβολής.

Πλέον, στη λίστα προστίθεται και ο ΚΑΕΚ. Το πεδίο «ΚΑΕΚ/Κωδ. ακινήτου» θα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία έχει υποβληθεί μέσω του myPROPERTY.

Δωρεές και γονικές παροχές

Η ίδια διαδικασία επεκτείνεται και στις δωρεές και στις γονικές παροχές ακινήτων. Η αυτόματη δημιουργία Ε9 στις συγκεκριμένες πράξεις ισχύει από το 2024 για συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό έως και 100% πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή ή γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους ή τέκνα.

Με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΚΑΕΚ θα μεταφέρεται αυτόματα στη δήλωση Ε9. Το στοιχείο θα αντλείται απευθείας από τη δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο myPROPERTY.

Τι κερδίζει ο φορολογούμενος

Η νέα αλλαγή μειώνει ένα ακόμη βήμα χειροκίνητης συμπλήρωσης στο Ε9 και περιορίζει τον κίνδυνο λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων του ακινήτου. Παράλληλα, ενισχύεται η διασύνδεση του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ με τα δεδομένα των ψηφιακών μεταβιβάσεων και του Κτηματολογίου, ώστε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων να ενημερώνεται με μεγαλύτερη αυτοματοποίηση.