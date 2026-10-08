Νέα επιδείνωση καταγράφεται στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, με τα κρατικά «φέσια», μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, να εκτοξεύονται τον Αύγουστο στα 3,823 δισ. ευρώ.

Μέσα σε έναν μήνα ο συνολικός λογαριασμός αυξήθηκε κατά 552 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη πίεση να προέρχεται αυτή τη φορά από τις επιστροφές φόρων. Οι εκκρεμότητες προς φορολογουμένους ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθούν να συσσωρεύουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και άλλους ιδιώτες.

Επιστροφές φόρων

Το μεγαλύτερο άλμα καταγράφηκε στις επιστροφές φόρων. Από 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, οι εκκρεμότητες εκτινάχθηκαν στα 1,023 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 394 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Πίσω από τη μεγάλη αυτή μεταβολή βρίσκονται κυρίως οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν προς το τέλος της προθεσμίας. Η μαζική υποβολή δηλώσεων δημιούργησε μεγάλο όγκο πιστωτικών εκκαθαριστικών, τα οποία έπρεπε να περάσουν από ελέγχους πριν τα ποσά επιστραφούν στους δικαιούχους ή συμψηφιστούν με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών σχεδόν διπλασιάστηκαν. Από 375 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο εκτοξεύθηκαν στα 775 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 400 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές που παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες ανήλθαν στα 248 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 158 εκατ. ευρώ δεν μπορούν, σύμφωνα με τα στοιχεία, να καταβληθούν εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες επιστροφές άνω των 90 ημερών περιορίζονται στα 90 εκατ. ευρώ.

Κρατικοί φορείς

Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου προς ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες κατηγορίες φορέων να εμφανίζουν αύξηση των ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους.

Στην κορυφή της λίστας παραμένουν σταθερά τα νοσοκομεία. Τα χρέη τους προς προμηθευτές ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Σε διάστημα ενός μήνα προστέθηκαν δηλαδή άλλα 93 εκατ. ευρώ ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Τον Ιούνιο οι αντίστοιχες οφειλές είχαν διαμορφωθεί στα 1,307 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Από 681 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο έφτασαν στα 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, με αύξηση 52 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, περίπου 280 εκατ. ευρώ συνδέονται με υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών αυξήθηκαν στα 329 εκατ. ευρώ, από 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η απόσταση από το τέλος του 2025 είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τότε τα συγκεκριμένα χρέη είχαν περιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ. Στα 250 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, από 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τα υπουργεία εμφανίζουν συνολικά χρέη 150 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 61 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 36 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η «Συνέπεια» και η «μαύρη λίστα»

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα «Συνέπεια», μέσω της οποίας το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τόσο το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών όσο και την πορεία αποπληρωμής τους.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται ταχύτερα οι φορείς που δημιουργούν νέες οφειλές ή εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στην εξόφληση προμηθευτών και δικαιούχων. Όσοι καταγράφουν σταθερά χαμηλές επιδόσεις στις πληρωμές θα μπαίνουν ουσιαστικά σε «μαύρη λίστα», με στόχο να περιοριστεί η ανακύκλωση των κρατικών «φεσιών».