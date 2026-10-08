Στη Λευκωσία, το κτίριο που για σχεδόν έξι δεκαετίες ήταν το Hilton της πόλης υποδέχεται ξανά επισκέπτες, αυτή τη φορά ως The Landmark. Μία ώρα νοτιότερα, στη Λεμεσό, το Parklane καταγράφει τζίρο που, όπως λέει η διοίκησή του, ξεπερνά τα πιο ακριβά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Τα δύο ακίνητα έχουν διαφορετική ιστορία και διαφορετικό κοινό, ανήκουν όμως στο ίδιο σχέδιο.

Πίσω τους βρίσκεται η Prodea Investments, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα, που αλλάζει κατεύθυνση. Πουλά γραφεία, αγοράζει και ανακαινίζει ξενοδοχεία πολυτελείας στη Μεσόγειο. Το πιο σημαντικό: δεν τα παραδίδει πια σε διεθνείς αλυσίδες για να τα λειτουργήσουν. Τα λειτουργεί η ίδια, μέσω της θυγατρικής της MHV Mediterranean Hospitality Venture.

Το σχέδιο παρουσίασαν στην Κύπρο ο CEO της Prodea, Αριστοτέλης Καρυτινός, και ο CEO της MHV, Αχιλλέας Δωροθέου. Στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται ένα χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Το κέντρο βάρους του είναι σαφές: Landmark και Parklane συγκεντρώνουν 557 από τα 1.253 δωμάτια του ομίλου, σχεδόν το 44%.

Τα νούμερα πίσω από τα ξενοδοχεία

Η MHV δημιουργήθηκε το 2021 με μια απλή αποστολή: να κάνει τα ξενοδοχεία της Prodea πιο κερδοφόρα. Πέντε χρόνια μετά, απασχολεί πάνω από 1.000 ανθρώπους και έχει στα χέρια της εννέα ξενοδοχεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, με συνολικά 1.253 δωμάτια και σουίτες.

Σήμερα τα ξενοδοχεία αυτά αξίζουν περίπου 671 εκατ. ευρώ. Ο στόχος, όπως είπε ο κ. Καρυτινός, είναι η αξία τους σχεδόν να διπλασιαστεί και να ξεπεράσει τα 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια. Ως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανακαινίσεις και όλες οι μονάδες θα λειτουργούν σε πλήρη απόδοση. Για να φτάσει εκεί, ο όμιλος θα επενδύσει ακόμη περίπου 252 εκατ. ευρώ σε έργα.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η εταιρεία υπολογίζει ότι τα ξενοδοχεία θα αποφέρουν λειτουργικά κέρδη (EBITDA) άνω των 79 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με μέση τιμή δωματίου γύρω στα 500 ευρώ τη βραδιά.

Δίπλα στα ξενοδοχεία χτίζονται και πύργοι με πολυτελή διαμερίσματα, συνολικής επιφάνειας πάνω από 18.000 τ.μ. Η κατασκευή τους θα κοστίσει 94 εκατ. ευρώ και, όταν ολοκληρωθούν, θα αξίζουν 207,5 εκατ. ευρώ. Το τετραγωνικό πωλείται κατά μέσο όρο πάνω από 11.400 ευρώ.

Εκεί που ξοδεύονται τα χρήματα

Κατά τον κ. Καρυτινό, η πολυτέλεια είναι το κομμάτι του τουρισμού που μεγαλώνει πιο γρήγορα και αντέχει καλύτερα στις κρίσεις.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία δείχνουν πόσο συγκεντρωμένη είναι αυτή η αγορά. Τα άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία (HNWIs) είναι μόλις το 0,3% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 3 στους 1.000 ανθρώπους. Ξοδεύουν όμως το 36% των χρημάτων που δαπανώνται για ταξίδια και σχεδόν το 70% όσων πηγαίνουν σε ταξίδια πολυτελείας. Πρόκειται για μια αγορά που το 2025 ξεπέρασε το 1,5 τρισ. ευρώ.

Η προσφορά μεγαλώνει ανάλογα. Έως το 2033, τα πολυτελή δωμάτια παγκοσμίως αναμένεται να φτάσουν το 1,7 εκατ.. Ακόμη πιο γρήγορα αναπτύσσεται το ultra luxury, η κορυφή της αγοράς: σε 40 χρόνια αυξήθηκε κατά 450% και αριθμεί σήμερα περίπου 197.000 δωμάτια.

Το ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτών είναι ήδη εμφανές. Από το 2020, οι αγοραπωλησίες πολυτελών ξενοδοχείων ξεπερνούν παγκοσμίως τα 10 δισ. ευρώ. Βασικοί αγοραστές είναι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) και κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Η ευκαιρία για την Prodea εντοπίζεται στην Ελλάδα και τη Νότια Ιταλία, που έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Από την ιδιοκτησία στη διαχείριση

Στην ξενοδοχειακή αγορά, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αναθέτει συνήθως τη λειτουργία του σε διεθνή όμιλο, ο οποίος παρέχει το σήμα και τη διαχείριση έναντι αμοιβής. Η Prodea επιλέγει διαφορετική προσέγγιση. Όπως εξήγησε ο κ. Καρυτινός, η ανάθεση σε τρίτους περιορίζει τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών, ιδίως στο τμήμα της πολυτέλειας. Σε οικονομικό επίπεδο, σημαίνει ότι η εταιρεία «αφήνει πολλά λεφτά στο τραπέζι».

Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των ξενοδοχείων του ομίλου θα μεταφερθεί στην MHV. Η MHV αναλαμβάνει την καθημερινή λειτουργία τους, από το προσωπικό και τα οικονομικά έως τις πωλήσεις και τη διάθεση των κατοικιών. Η Prodea διατηρεί τον ρόλο του επενδυτή: επιλέγει τα ακίνητα, εξασφαλίζει τα κεφάλαια και υλοποιεί τα έργα. Τα σήματα της Marriott και της Accor διατηρούνται και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε διεθνή πελατεία, ωστόσο η λειτουργία περνά στην MHV.

Επικεφαλής της MHV είναι ο Αχιλλέας Δωροθέου, με πάνω από 30 χρόνια σε Ikos Resorts, Costa Navarino και Amathus Hotels. Όπως λέει ο ίδιος, η εταιρεία λειτουργούσε μόλις ένα ξενοδοχείο το 2021 και σήμερα λειτουργεί τέσσερα, ενώ το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να φτάσει τα 12. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες πολύ υψηλής περιουσίας. Σε αυτό το κοινό, όπως τόνισε ο κ. Δωροθέου, η διαφορά κρίνεται στην ανθρώπινη επαφή: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα χαμόγελο και μια καλημέρα από τον ξενοδόχο».

Παράλληλα, η Prodea ολοκληρώνει την πώληση γραφείων αξίας περίπου 450 εκατ. ευρώ, κυρίως σε Ιταλία και Κύπρο, και στρέφει τα κεφάλαια στη φιλοξενία.

The Landmark Nicosia: 230 εκατ. για ένα σύμβολο της πόλης

Το 1967, όταν το Hilton Cyprus άνοιγε στη Λευκωσία, ήταν το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο του νησιού και πρωτοβουλία του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για σχεδόν έξι δεκαετίες φιλοξένησε διπλωμάτες, πολιτικούς, επιχειρηματίες και την κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας. Σήμερα, μετά από επένδυση 230 εκατ. ευρώ, λειτουργεί ως The Landmark Nicosia, Autograph Collection, πλαισιωμένο από δύο νέους πύργους, έναν κατοικιών και έναν γραφείων.

Ο χώρος υποδοχής του The Landmark Nicosia, σχεδιασμένος σαν ιδιωτική γκαλερί, δεν προδίδει την ηλικία του κτιρίου. Ο γενικός διευθυντής Νίκολα Ζαμπόνι την αποδίδει στο πρωτοποριακό για την εποχή αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Από την πλευρά του, ο κ. Δωροθέου κατατάσσει το Landmark στα τρία κορυφαία ξενοδοχεία της Κύπρου και το συγκρίνει με το Conrad Athens The Ilisian και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ξενοδοχείο διεθνών προδιαγραφών για επαγγελματίες και ταυτόχρονα ιστορικό σημείο της κοινωνικής ζωής της πόλης.

Είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Κύπρου στην Autograph Collection της Marriott, συλλογή που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε ακινήτου. Διαθέτει:

283 δωμάτια και σουίτες

κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων 1.075 τ.μ. , που χωρίζεται σε τρία τμήματα

, που χωρίζεται σε τρία τμήματα κήπους άνω των 10.000 τ.μ.

τρεις πισίνες, spa και γήπεδα τένις και padel

Εστιατόριο Sumosan

Η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν αφορά την εστίαση. Το ιαπωνικό Sumosan άνοιξε για πρώτη φορά στην Κύπρο, το ιστορικό Orangery επέστρεψε και το Vetrina συνδυάζει εστιατόριο, κάβα και delicatessen. Μαζί με το bar, το cigar lounge, τη γκαλερί τέχνης και τις μπουτίκ, το ξενοδοχείο απευθύνεται όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της Λευκωσίας.

Δίπλα στο ξενοδοχείο ολοκληρώνονται δύο πύργοι. Ο πύργος κατοικιών περιλαμβάνει 54 διαμερίσματα και 3 Sky Villas με ιδιωτική πισίνα. Θα είναι έτοιμος το β΄ τρίμηνο του 2027 και έχουν ήδη πωληθεί 33 διαμερίσματα, με την εταιρεία να προβάλλει αποδόσεις μίσθωσης 4% έως 6%. Ο πύργος γραφείων, 16 ορόφων και με πιστοποίηση βιωσιμότητας LEED Gold, λειτουργεί ήδη σε επτά ορόφους, με ενοικιαστές όπως η EY και η Murex. Θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των πύργων γίνονται σταθεροί πελάτες του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο, από την πλευρά του, ανεβάζει την αξία των διαμερισμάτων και των γραφείων.

Ο πύργος κατοικιών

Parklane: Ένα resort, πολλές πηγές εσόδων

Το Parklane στη Λεμεσό, μέλος της The Luxury Collection της Marriott, είναι το πιο ώριμο ακίνητο του χαρτοφυλακίου. Απλώνεται σε 100 στρέμματα δίπλα σε αμμώδη παραλία 300 μέτρων, ανάμεσα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Είναι το μοναδικό πεντάστερο resort διεθνούς αλυσίδας στην Κύπρο.

Κατά τον κ. Δωροθέου, ο τζίρος του ξεπερνά εκείνον της Μεγάλης Βρετανίας, του Conrad Athens The Ilisian και του Costa Navarino. Με 274 δωμάτια, σουίτες και βίλες απασχολεί περίπου 700 άτομα, δηλαδή δυόμισι εργαζόμενους για κάθε δωμάτιο, αναλογία που αντανακλά το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Το resort διαθέτει spa θαλασσοθεραπείας 3.000 τ.μ., το μοναδικό στο νησί, και παιδικό club ίδιας έκτασης, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα εστιατόρια Nammos και La Petite Maison φέρνουν στη Λεμεσό δύο διεθνή ονόματα της γαστρονομίας. Στο Retail Village λειτουργούν μπουτίκ των Dior, Loro Piana, Loewe, Celine και Bottega Veneta. Τα ενοίκια από τα καταστήματα αποφέρουν πάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, έσοδα που δεν εξαρτώνται από την πληρότητα του ξενοδοχείου.

Ο υπάρχων πύργος κατοικιών του resort έχει πωληθεί ολόκληρος. Μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος, με 37 διαμερίσματα που θα φέρουν το σήμα της The Luxury Collection και θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Οι τιμές θα κυμαίνονται από 18.000 έως 20.000 ευρώ το τ.μ., σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο όρο του ομίλου. Στον ίδιο πύργο θα λειτουργεί και εμπορικό κέντρο πολυτελείας. Σε αυτή τη λογική των branded residences, το όνομα του ξενοδοχείου ανεβάζει την αξία κάθε τετραγωνικού.

Από τις Κυκλάδες στους Δολομίτες

Πέρα από τις δύο κυπριακές ναυαρχίδες, τα υπόλοιπα επτά ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου βρίσκονται σε Ελλάδα και Ιταλία. Τα περισσότερα είναι ακόμη υπό ανάπτυξη και θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν ο όμιλος θα πετύχει τον στόχο του 1,2 δισ. ευρώ.

Στην Ιταλία, το Bellevue Hotel στην Cortina d’Ampezzo, στην καρδιά των Δολομιτών, ανοίγει το δ΄ τρίμηνο του 2027 ως ξενοδοχείο κορυφαίας πολυτέλειας, με 80 δωμάτια και σουίτες. Θα λειτουργεί υπό το νέο σήμα Emblems Collection της Accor και θα φιλοξενεί δύο εστιατόρια Nammos.

Στις Κυκλάδες, το Porto Paros Resort ουσιαστικά ξαναχτίζεται, με περίπου 140 δωμάτια και μέτωπο θάλασσας άνω των 800 μέτρων. Οι άδειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και τα έργα ξεκινούν αρχές του 2027. Η ολοκλήρωση αναμένεται το 2029 ή το 2030.

Στη Μήλο, η επέκταση του Domes White Coast έχει παγώσει μετά την αναστολή των εργασιών. Ο κ. Καρυτινός υποστήριξε ότι ο όμιλος διαθέτει «νομιμότατη άδεια», για την οποία χρειάστηκε ενάμιση χρόνος, και ότι το νέο χωροταξικό δεν μπορεί να ακυρώσει άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί. Ο όμιλος αναμένει τις αποφάσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στο Πόρτο Χέλι, το πρώην Nikki Beach ανακαινίζεται και επεκτείνεται. Από το 2027 θα λειτουργεί ως Aliis Resort Porto Heli υπό το σήμα MGallery της Accor. Στην Αθήνα, το Moxy της Ομόνοιας λειτουργεί από το 2022. Τα boutique Domes Mitropoleos και Ergon House έχουν μισθωθεί σε Έλληνες ξενοδόχους και αποφέρουν πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε ενοίκια.

Ο συνδυασμός είναι σκόπιμος. Τα πολυτελή resorts θα ανεβάσουν την αξία του χαρτοφυλακίου, ενώ τα αστικά και τα μισθωμένα ξενοδοχεία εξασφαλίζουν στο μεταξύ σταθερά έσοδα.

Τα πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου θα φανούν το 2027. Τότε ολοκληρώνονται οι δύο πύργοι του Landmark, ανοίγει το Bellevue στην Cortina, το Aliis περνά στη σημαία της MGallery και ξεκινούν τα έργα στην Πάρο. Από την πορεία τους θα κριθεί αν το μοντέλο που δοκιμάστηκε στην Κύπρο μπορεί να αποδώσει και στην υπόλοιπη Μεσόγειο.

