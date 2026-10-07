Η HSBC σχεδιάζει να απολύσει εργαζομένους στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να τους αντικαταστήσει με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η τράπεζα θα προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον τομέα διαχείρισης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι FT έγραψαν πως αναμένεται να καταργηθεί περίπου το ήμισυ των διοικητικών και εξειδικευμένων θέσεων του τομέα, ενώ η μείωση του αριθμού των χρηματοοικονομικών συμβούλων θα αγγίξει το 70%.

Ένα στέλεχος χαρακτήρισε τις περικοπές «βαθιές, εκτεταμένες και σκληρές», προσθέτοντας ότι σχεδόν ολόκληρες ομάδες θα απολυθούν. Η τράπεζα βρίσκεται σε «περίοδο διαβούλευσης», είπε πηγή που είναι ενήμερη για τα σχέδιά της. Το προσωπικό που επηρεάζεται από τις αλλαγές αναμένεται να αποχωρήσει από την τράπεζα στο τέλος του μήνα.

«Η HSBC UK είναι μια παλαιά και κορυφαία εταιρεία διαχείρισης περιουσίας και πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η τράπεζα.

«Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, προκειμένου να προσφέρουμε περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και εμπειρίες, με στόχο να υποστηρίξουμε τις κορυφαίες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας που παρέχουμε και να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Οι απολύσεις έρχονται εν μέσω μιας συζήτησης σχετικά με το αν η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εργαζομένων ή θα επιτρέψει στις εταιρείες να λειτουργούν με σημαντικά μικρότερο εργατικό δυναμικό.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Georges Elhedery, έχει καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του για την απλοποίηση της τράπεζας από τότε που ανέλαβε τα ηνία, τον Σεπτέμβριο του 2024. Επίσης, δεσμεύτηκε να μειώσει το προσωπικό της τράπεζας, καταργώντας διοικητικά επίπεδα και εξαλείφοντας διπλές ανώτερες θέσεις.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτό το καλοκαίρι με τίτλο «Η στρατηγική μας — βασισμένη στην εμπιστοσύνη, επιταχυνόμενη με την τεχνητή νοημοσύνη», ο Elhedery ανέδειξε τη διαχείριση περιουσίας ως έναν από τους τομείς στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

«Ενισχύουμε τους υπεύθυνους πελατειακών σχέσεων με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα εξατομικεύουμε την εμπειρία, παρέχοντας πιο στοχευμένη υποστήριξη πελατών», έγραψε.