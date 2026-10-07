Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται σχέδιο για τη φορολόγηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, χωρίς όμως να προκαλέσει την αντίδραση των ΗΠΑ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι αμερικανικές.

Πηγές με γνώση του θέματος είπαν στους Financial Times ότι το σχέδιο είναι να εξασφαλιστούν περισσότερα έσοδα από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Apple, η Meta και η Google, χωρίς να στοχοποιηθούν οι συγκεκριμένες εταιρείες.

Οι Βρυξέλλες, λοιπόν, εξέταζαν αλλαγές σε μια υπάρχουσα πρόταση, η οποία θα υποχρέωνε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και έχουν ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ να καταβάλλουν ετήσια εφάπαξ φορολογική εισφορά.

Αν και, στην παρούσα μορφή της, η πρόταση, γνωστή ως «Corporate Resource for Europe» (Core), θα υποχρέωνε τις εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών που διαθέτουν θυγατρική στην ΕΕ να καταβάλλουν το εφάπαξ ποσό, θα κάλυπτε ωστόσο μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος των κερδών μιας πολυεθνικής εταιρείας.

Η προσαρμογή των ορίων και των εισφορών στο πλαίσιο της πρότασης «Core», ώστε να καλύπτονται μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα αύξανε το ποσό που θα συγκεντρωνόταν από τους τεχνολογικούς ομίλους και θα μετρίαζε τις επικρίσεις στην Ευρώπη ότι η πρόταση «Core» θα έπληττε πολλές μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, υποστήριξαν αξιωματούχοι.

Ο νέος φόρος θα αφορά όλους τους τύπους εταιρειών και όχι μόνο εκείνες που ειδικεύονται στις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση, ανέφεραν αξιωματούχοι.

«Ορισμένες πρωτεύουσες [της ΕΕ] αντιτίθενται σε έναν καθαρά ψηφιακό φόρο, επειδή δεν θέλουν να ενοχλήσουν τους Αμερικανούς, ενώ πολλές άλλες αντιτίθενται στο Core», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Η λύση είναι να επεκταθεί [ο φόρος], ώστε να καλύπτει σχεδόν όλες τις μεγάλες εταιρείες».

Ο «βασικός» φόρος αποτελεί μέρος μιας ομάδας πέντε νέων εισφορών ή «ιδίων πόρων», οι οποίες θα αποφέρουν συνολικά περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως στον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2028.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει σφοδρές αντιδράσεις από την πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι θα έθετε αρκετές μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους ξένους ανταγωνιστές τους.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αλλαγή των ορίων, ώστε να εξαιρούνται οι μεσαίες επιχειρήσεις, θα σήμαινε πιθανώς ότι μεγαλύτερος αριθμός χωρών θα υποστήριζε τον φόρο. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή θα απαιτούσε τη συναίνεση και των 27 χωρών της ΕΕ.