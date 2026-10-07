Η SpaceX του Έλον Μασκ προσπαθεί να συγκεντρώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τσιπ από την Nvidia, καθώς θέλει να ενισχύσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης των πυραύλων της.

Πρόκειται για μια χρηματοδοτική πρωτοβουλία της οποίας ηγείται η Apollo Global Management, με στόχο η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί εντός του 2027, ώστε τα τσιπ να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στους Financial Times ότι η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω τραπεζικών δανείων και 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ομολόγων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την τεράστια παραγγελία.

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo αναμένεται να ηγηθεί της συναλλαγής και να συμβάλει στην πώληση χρέους σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών. Η εταιρεία διαχείρισης ομολόγων Pimco συγκαταλέγεται σε μια μικρή ομάδα δανειστών που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Σύμφωνα με τους FT, η συμφωνία θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της SpaceX και της Nvidia, αφού ο Μασκ δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο την τεχνολογία του ομίλου για τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα αποτελέσει επίσης μια επιτυχία για την Nvidia, καθώς αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών που επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της στον τομέα των προηγμένων ημιαγωγών.

«Αποφασίσαμε να βασιστούμε αποκλειστικά στην Nvidia, επειδή πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική Vera Rubin είναι η καλύτερη», δήλωσε ο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX τον Αύγουστο, αναφερόμενος στην πρωτοποριακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.