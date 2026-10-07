Διευρύνεται ο αεροπορικός χάρτης της Ελλάδας αφού νέα δεδομένα διαμορφώνουν τα προγράμματα των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών για τη χειμερινή περίοδο 2026/27 και το καλοκαίρι του 2027.

Η χώρα μας ενισχύει διαρκώς τη θέση της τόσο στην υπερατλαντική αγορά όσο και στις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδος αποκτούν νέες απευθείας πτήσεις, την ώρα που σε Ευρώπη και ΗΠΑ οι αερομεταφορείς διευρύνουν τα δίκτυά τους και επαναφέρουν διεθνή δρομολόγια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική αγορά έχει η περαιτέρω ανάπτυξη της Delta Air Lines στην Αθήνα. Από τις 8 Ιουνίου 2027 η αμερικανική εταιρεία θα εγκαινιάσει την απευθείας σύνδεση Ντιτρόιτ – Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα έως τις 28 Οκτωβρίου με Airbus A330-200.

Με την προσθήκη του Ντιτρόιτ, η Delta θα διαθέτει πλέον τέσσερις πύλες στις ΗΠΑ με απευθείας σύνδεση προς την ελληνική πρωτεύουσα, διευρύνοντας τις επιλογές για ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών κατά τη θερινή περίοδο. Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος της εταιρείας για το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο προστίθεται και νέα σύνδεση Βοστώνη – Βενετία, ενώ το Βοστώνη – Μιλάνο αναβαθμίζεται σε καθημερινό δρομολόγιο.

Την ίδια ώρα Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στο διευρυμένο πρόγραμμα της TUI Airline για το καλοκαίρι του 2027, με δύο νέες συνδέσεις από το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου προς την Αθήνα και τη Μυτιλήνη. Συνολικά, η εταιρεία προσθέτει οκτώ δρομολόγια από το βρετανικό αεροδρόμιο, αυξάνοντας τους διαθέσιμους προορισμούς σε 59.

Νέες συνδέσεις της easyJet σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη

Η ελληνική αγορά ενισχύεται και από το νέο θερινό πρόγραμμα της easyJet, η οποία έχει εντάξει δύο ελληνικούς προορισμούς στις 18 νέες γραμμές που σχεδιάζει από δέκα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ρόδος θα συνδεθεί από τις 27 Απριλίου 2027 με το London Southend, με δύο πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο. Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Μαΐου, θα ξεκινήσει η νέα σύνδεση London Luton – Θεσσαλονίκη, η οποία θα εκτελείται κάθε Σάββατο.

Οι δύο γραμμές προσθέτουν νέες επιλογές πρόσβασης στην Ελλάδα από τη βρετανική αγορά, η οποία παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για ελληνικούς προορισμούς. Παράλληλα, η easyJet επεκτείνει το δίκτυό της με νέες πτήσεις προς προορισμούς στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Κύπρο, στο Μαυροβούνιο και στη Βουλγαρία.

Μεταξύ των νέων δρομολογίων περιλαμβάνονται τα Λίβερπουλ – Χιρόνα, Μπέρμιγχαμ – Μιλάνο, Εδιμβούργο – Ρώμη, Αμπερντίν – Βαρκελώνη, Νιούκαστλ – Λάρνακα, Μπρίστολ – Μπουργκάς και Εδιμβούργο – Αμβούργο, αποτυπώνοντας την ευρύτερη επέκταση της εταιρείας ενόψει της επόμενης θερινής περιόδου.

Νέος κύκλος long-haul πτήσεων στην Ευρώπη

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στις ελληνικές συνδέσεις. Με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος 2026/27, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επαναφέρουν ή εγκαινιάζουν δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, διευρύνοντας τις επιλογές μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής.

Η Lufthansa επιστρέφει στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 25 Οκτωβρίου, με απευθείας πτήσεις από τη Φρανκφούρτη. Το δρομολόγιο θα εκτελείται όλο τον χρόνο, πέντε φορές την εβδομάδα, με Boeing 787.

Την ίδια ημέρα η Finnair ξεκινά καθημερινή σύνδεση Ελσίνκι – Μελβούρνη μέσω Μπανγκόκ, χρησιμοποιώντας Airbus A350. Η νέα υπηρεσία συνδέεται παράλληλα μέσω Ελσίνκι με περίπου 90 προορισμούς του ευρωπαϊκού δικτύου της εταιρείας.

Στο δίκτυο της British Airways επιστρέφει από τον Οκτώβριο και η Σρι Λάνκα, με τρεις απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το London Gatwick προς το Κολόμπο. Αντίστοιχα, η Etihad προσθέτει το Λουξεμβούργο στο δίκτυό της με τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι, αποτελώντας την πρώτη αεροπορική εταιρεία της Μέσης Ανατολής που εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο προορισμό.

Η Emirates, από την πλευρά της, έχει ήδη εγκαινιάσει την απευθείας σύνδεση Ντουμπάι – Ελσίνκι, η οποία εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με Airbus A350 τριών κατηγοριών και χωρητικότητα έως 298 επιβάτες.

Επέκταση δικτύων και στις ΗΠΑ

Κινητικότητα καταγράφεται και στην αμερικανική αγορά, με τη Southwest Airlines να προετοιμάζει διεύρυνση του δικτύου της για το καλοκαίρι του 2027 από τρεις σημαντικές βάσεις: Όστιν, Νάσβιλ και Σαν Ντιέγκο.

Από το Όστιν προστίθενται πτήσεις προς Λιβερία στην Κόστα Ρίκα, Νασάου στις Μπαχάμες και Πούντα Κάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, μαζί με νέες ή επαναφερόμενες γραμμές προς Μπόουζμαν, Σαρασότα και Πόρτλαντ. Το Νάσβιλ αποκτά συνδέσεις με Μπόιζι, Νασάου και Προβιντενσιάλες, ενώ από το Σαν Ντιέγκο προστίθεται εβδομαδιαία πτήση προς Οκλαχόμα Σίτι και αυξάνονται οι συχνότητες προς Όστιν και Σιάτλ.

Η Delta θα εγκαινιάσει επίσης στις 7 Ιουνίου 2027 το Σολτ Λέικ Σίτι – Φλάγκσταφ με δύο καθημερινές πτήσεις και λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η JetBlue έχει ήδη ξεκινήσει καθημερινές πτήσεις από το Fort Lauderdale-Hollywood προς την Μπαρανκίγια της Κολομβίας.

Δεν κινούνται, πάντως, όλα τα νέα δρομολόγια σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Η United Airlines μετέθεσε για τις 12 Ιανουαρίου 2027 την έναρξη της γραμμής Χιούστον – Καράκας, προσφέροντας επιστροφή χρημάτων για τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί αρχικά από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.