Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά, αντί για 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026.

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis, δηλαδή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, με στόχο τη στήριξη των αλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη που έλαβαν οι αγρότες για τα λιπάσματα, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής στη γεωργία.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για την τριετία 2022-2024.

Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022, καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στις 16 Οκτωβρίου 2026 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από επαγγελματίες αλιείς για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, στο πλαίσιο προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Τέλος, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.