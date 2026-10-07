Αυξημένες παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,16 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή του Brent, από τα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ, κινείται σήμερα προς τα 101,5 δολάρια, καταγράφοντας μεταβολή περίπου 3,5%. Μπορεί η διαφορά των τριών δολαρίων να μοιάζει μικρή, ωστόσο πρόκειται για μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή των καυσίμων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις νέες ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχετικό επίδομα.

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να βρίσκεται περίπου στα 2,16 ευρώ το λίτρο.

Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου η τιμή μπορεί να εντοπιστεί ακόμη και κάτω από τα 2,12 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινείται κοντά στα 2,10 ευρώ.

Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι, παρά τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο

Στο φυσικό αέριο, η τιμή κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Η σύγκριση με τα περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα που καταγράφονταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου δείχνει το μέγεθος της πίεσης που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ενέργειας.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας, όπως μεταδίδει το ERTNews δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές. Έχει άμεσο αντίκτυπο και στη βιομηχανία, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και, τελικά, το κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στις βιομηχανίες

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται, ως εκ τούτου, ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Στις κατηγορίες που αναμένεται να περιλαμβάνονται βρίσκονται, μεταξύ άλλων, βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγής χαρτικών, καθώς και ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες.

Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος και να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αναμένεται να προωθηθούν άμεσα μέσω νομοσχεδίου.