Ολοένα και μεγαλύτερη γίνεται η απόσταση που χωρίζει τις αντικειμενικές από τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, βάζοντας ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει η επόμενη αναπροσαρμογή των Τιμών Ζώνης σε όλη τη χώρα.

Όσο οι τιμές στην αγορά κατοικίας συνεχίζουν να κινούνται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, τόσο εντείνεται η συζήτηση για το εάν θα πρέπει να ξεκινήσει εντός του 2027 η τεχνική προετοιμασία για νέες Τιμές Ζώνης με εφαρμογή από το 2028.

Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε τον Ιούνιο του 2021 και συνοδεύτηκε από αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις σε μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες. Από τότε, όμως, η άνοδος των εμπορικών τιμών έχει διευρύνει αισθητά την «ψαλίδα».

Στο Περιστέρι, για παράδειγμα, η υψηλότερη Τιμή Ζώνης διαμορφώνεται στα 1.550 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν οι ζητούμενες τιμές στην αγορά κινούνται μεταξύ 2.120 και 2.750 ευρώ. Στο Χαλάνδρι η μέγιστη αντικειμενική αξία φθάνει τα 2.100 ευρώ ενώ οι εμπορικές τιμές ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση την παραλιακή ζώνη κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, η ανώτατη Τιμή Ζώνης είναι 2.100 ευρώ, ενώ στην αγορά οι τιμές φθάνουν έως και τα 3.100 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση αποτελεί και το βασικό επιχείρημα όσων τάσσονται υπέρ της ταχύτερης σύγκλισης αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Όπως υποστηρίζουν, όσο χαμηλότερη είναι η αξία που αναγράφεται στα συμβόλαια σε σχέση με την πραγματική τιμή της συναλλαγής, τόσο αυξάνονται τα περιθώρια για αδήλωτες πληρωμές και διακίνηση «μαύρου» χρήματος.

Στον αντίποδα, μια απότομη αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει οξύτατη. Ακόμη και μια αναπροσαρμογή της τάξης του 50% θα επηρέαζε όχι μόνο τους φόρους μεταβίβασης, αλλά και σειρά άλλων επιβαρύνσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις Τιμές Ζώνης.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Από το 2027 δεν θα καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Για τη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, ανεβάζοντας σε 12.855 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που καλύπτονται από την απαλλαγή.