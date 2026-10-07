Μπορεί η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις να έχει λήξει από τα τέλη Ιουλίου, όμως ο φετινός λογαριασμός της εφορίας εξακολουθεί να μεγαλώνει. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις συνεχίζουν να προστίθενται στο σύστημα της ΑΑΔΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό πάνω από τα 6,83 εκατομμύρια και τον φόρο που έχει βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα σε επίπεδα-ρεκόρ, πάνω από τα 5,12 δισ. ευρώ.

Περισσότερες από 100.000 αρχικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μετά τις 24 Ιουλίου 2026 που έπεσε η αυλαία των φετινών φορο-δηλώσεων, με αρκετούς φορολογούμενους να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι και με πρόστιμα, ανάλογα με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις είχαν φθάσει στις 6.837.802 στις 5 Οκτωβρίου 2026, έναντι 6.737.763 που είχαν υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 24 Ιουλίου.

Μαζί με τις δηλώσεις ανεβαίνει και ο τελικός φορολογικός λογαριασμός. Ο φόρος που έχει βεβαιωθεί για τα εισοδήματα του 2025 ανέρχεται πλέον σε 5,122 δισ. ευρώ, από 5,069 δισ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Τι ανέβασε τον λογαριασμό

Η αύξηση των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στην εφορία εξηγεί ένα μέρος της ανόδου, όχι όμως ολόκληρη την εικόνα. Στον αυξημένο λογαριασμό συνέβαλε και το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο φορολογήθηκε με βάση εισόδημα υψηλότερο από εκείνο που δήλωσε. Στην εξίσωση μπαίνει και η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα μέρος των ονομαστικών αυξήσεων στα εισοδήματα να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Η ανοδική πορεία των φόρων που προκύπτουν από τις δηλώσεις φυσικών προσώπων είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, όμως η φετινή επίδοση βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το 2024 είχαν βεβαιωθεί φόροι 4,814 δισ. ευρώ, έναντι 3,796 δισ. ευρώ το 2023 και περίπου 3,217 δισ. ευρώ το 2022. Το 2021, στη σκιά της πανδημίας, ο λογαριασμός είχε υποχωρήσει στα 2,782 δισ. ευρώ, από 3,625 δισ. ευρώ το 2020. Το 2019, πριν από την πανδημία, οι φόροι που είχαν προκύψει από τις δηλώσεις ανέρχονταν σε 3,584 δισ. ευρώ.

Οι εκπρόθεσμοι και τα πρόστιμα

Για περισσότερους από 100.000 φορολογούμενους που υπέβαλαν την αρχική τους δήλωση μετά τις 24 Ιουλίου 2026, το επόμενο ζήτημα είναι εάν το εκκαθαριστικό θα συνοδευτεί μετά με πρόστιμο. Η «καμπάνα» ενεργοποιείται όταν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος προς καταβολή άνω των 100 ευρώ. Αντίθετα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμη δήλωση που υποβάλλεται για λογαριασμό ανηλίκου, ούτε σε δήλωση γονέα η οποία αφορά εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Αυτόματα πρόστιμα

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ περνά σταδιακά σε ένα νέο σύστημα αυτοματοποιημένης επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Η αρχή έγινε με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ενώ επόμενο βήμα είναι η επέκταση του μοντέλου και στα φυσικά πρόσωπα. Με το νέο σύστημα, η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται και κοινοποιείται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η διαδικασία εφαρμόζεται ήδη σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων για φορολογικά έτη από το 2014 και μετά, όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα και εφόσον δεν έχει προηγηθεί κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών. Με την οριστική υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, η πράξη επιβολής του προστίμου αναρτάται ψηφιακά. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω της προσωπικής θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στο myAADE ή στο myAADEapp, ενώ παράλληλα αποστέλλεται ειδοποίηση και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κοινοποίηση θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ανάρτηση της πράξης στον λογαριασμό του φορολογουμένου και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός εάν προκύπτει ότι η πράξη παραλήφθηκε νωρίτερα.