Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, η ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η εκδήλωση ξεκίνησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Επίσημος προσκεκλημένος της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ είναι ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, επίτιμος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας.

Ο Γάλλος οικονομολόγος θα συμμετάσχει σε συζήτηση επί σκηνής με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.