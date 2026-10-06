Το Χονγκ Κονγκ ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την απόφαση της HSBC να ιδρύσει κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στη Σιγκαπούρη και όχι στην πρώην βρετανική αποικία, η οποία πλέον αποτελεί κινεζικό έδαφος.

Η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ ζήτησε τους τελευταίους μήνες πληροφορίες από τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δανειστή σχετικά με την απόφασή του να ιδρύσει ένα «παγκόσμιο κέντρο αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης» στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Το κέντρο, η δημιουργία του οποίου ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, θα προσλάβει «περισσότερους από 100 ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», προκειμένου να ενισχύσει τις τεχνολογικές δυνατότητες της τράπεζας στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας και των πληρωμών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Χονγκ Κονγκ αποτελεί την ιστορική έδρα και την κύρια πηγή κερδοφορίας της HSBC στην Ασία. Η επιλογή της Σιγκαπούρης για ένα τόσο κρίσιμο και καινοτόμο τεχνολογικό έργο θεωρείται υποβάθμιση της θέσης της πόλης.

Επιπλέον, η απόφαση αναζωπυρώνει τη σφοδρή «μάχη» ανάμεσα στα δύο κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα της Ασίας για το ποιο θα κυριαρχήσει στον τομέα του FinTech και των ψηφιακών τεχνολογιών.

The Hong Kong Monetary Authority has asked Europe’s largest lender why its new AI hub would be established in Singapore and not in the Chinese territory. https://t.co/sIkjl3xFaA https://t.co/lCLeUwyEiB — Financial Times (@FT) October 6, 2026

«Το Χονγκ Κονγκ είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση, ειδικά αν αυτό εκληφθεί ως μετατόπιση», δήλωσε πηγή με γνώση των συζητήσεων, προσθέτοντας ότι οι τοπικές αρχές θα ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο «να μην [αποτελούν] πλέον το κέντρο ή τον κόμβο της περιοχής».

Οι Financial Times έγραψαν ότι η απόφαση για τη δημιουργία κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στη Σιγκαπούρη και όχι στο Χονγκ Κονγκ ελήφθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Georges Elhedery. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, τα τελευταία δύο χρόνια, οι παγκόσμιες τράπεζες μεταφέρουν σταδιακά ορισμένες διευθυντικές θέσεις πίσω στο Χονγκ Κονγκ, καθώς η πόλη έχει γνωρίσει άνθηση στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο και στις πωλήσεις μετοχών, κυρίως από κινεζικές εταιρείες, παράλληλα με την ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης περιουσίας και των χρηματιστηριακών συναλλαγών.