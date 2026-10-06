Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι χαλαρώνει τους φόρους του «κόκκινου» ντίζελ, ευελπιστώντας να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα που αυξάνονται διαρκώς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το «κόκκινο» ντίζελ είναι το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό ντίζελ, όμως χρωματίζεται κόκκινο για να ξεχωρίζει, ώστε να απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο όταν χρησιμοποιείται εκτός οδικού δικτύου, δηλαδή σε βιομηχανίες, αγροτικά μηχανήματα κτλ. Έτσι, αποφασίστηκε το «κόκκινο» ντίζελ να χρησιμοποιείται και στους αυτοκινητόδρομους, δηλαδή από συμβατικά οχήματα.

Καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν λοιπόν και οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν χαμηλά ποσοστά λόγω της ακρίβειας, ιδίως στα καύσιμα, ο Τραμπ έλαβε την απόφαση που θεωρητικά ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Από τη μία επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν καύσιμα σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που επικρατεί, ευελπιστώντας με αυτόν τον τρόπο το κόμμα του να αυξήσει τους ψηφοφόρους του. Από την άλλη, ικανοποιεί τις πετρελαϊκές εταιρείες που φοβόντουσαν ότι ο Τραμπ θα απαγόρευε τις εξαγωγές ντίζελ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, στις ΗΠΑ η κρίση στα καύσιμα ξεκίνησε όταν η Αμερική και το Ισραήλ επιτέθηκαν εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχουν περιορίσει τις διεθνείς προμήθειες καυσίμων, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του ντίζελ.

Η απόφαση του Τραμπ αναγκάζει τους υπουργούς Οικονομικών και Άμυνας να αναστείλουν τον ομοσπονδιακό ειδικό φόρο κατανάλωσης επί του χρωματισμένου ντίζελ που χρησιμοποιείται στους αυτοκινητόδρομους για το υπόλοιπο του έτους και να «εξερευνήσουν τρόπους» για την κατάργηση τυχόν υποχρεώσεων πληρωμής των αναβαλλόμενων φόρων.

Επίσης, δίνει εντολή στους υπουργούς Μεταφορών και Γεωργίας να συντονίσουν την πρόσβαση στο χρωματισμένο ντίζελ, ιδίως από τους αγρότες, και να ενθαρρύνουν τις πολιτείες να λάβουν παρόμοια μέτρα για την αναστολή των δικών τους δασμών.

Οι ειδικοί όμως, πέραν του ότι επισήμαναν ότι το μέτρο του Τραμπ είναι προσωρινό, υποστήριξαν ότι τυχόν επέκταση ή κατάργησή του θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και όχι από την πορεία της οικονομίας ή τις ανάγκες των πολιτών.