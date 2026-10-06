Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται 18 influencers, μεταξύ των οποίων γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων και οι υποθέσεις βρίσκονται σε στάδιο προανάκρισης.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους χρησιμοποιούν τη δημοφιλία και την επιρροή τους για την προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων.

«Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου κατά του παράνομου τζόγου.

1,8 δισ. ευρώ στην παράνομη αγορά τζόγου το 2025

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος της παράνομης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025:

περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά ,

, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια ,

, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, γίνεται ακόμη πιο σύνθετο καθώς ο παράνομος τζόγος προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες και μεταφέρεται από τις παραδοσιακές μορφές στο διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media.

Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η προώθηση ενός παράνομου παιχνιδιού μπορεί να γίνει μέσα από ένα link, ένα βίντεο, έναν influencer ή έναν streamer και να φτάσει σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για παράνομη διαδικτυακή προώθηση

Όπως ανέφερε ο υπουργός, τον περασμένο Ιούνιο ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Μεταξύ άλλων, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ενώ το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων απέκτησε ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, προβλέφθηκαν άμεσες διοικητικές κυρώσεις για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η Επιτροπή στελεχώθηκε επίσης με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της επιχειρησιακής της δυνατότητας.

Στο επίκεντρο και η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων και των δικτύων μέσω των οποίων προωθούνται.

Στόχος είναι οι Αρχές να μπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα παράνομα δίκτυα, ιστοσελίδες και κανάλια προώθησης και, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τους παρόχους πρόσβασης, να προχωρούν στον αποκλεισμό τους.

«Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το γεγονός πως μια παράνομη δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου ή ότι ένας ιστότοπος μπορεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας δεν δημιουργεί «γκρίζα ζώνη» ως προς την ευθύνη.

Προτεραιότητα η προστασία ανηλίκων και νέων

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη πρόληψης και ενημέρωσης, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους και τους νέους, οι οποίοι εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε διαδικτυακές μορφές προώθησης του τζόγου.

Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην επιβολή κυρώσεων, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και αντιμετώπισης του εθισμού.

Η ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, καλείται να έχει ενεργό ρόλο όχι μόνο στους ελέγχους, αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών και στην παρουσία της στις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου δραστηριοποιούνται καθημερινά εκατομμύρια χρήστες.

Ο υπουργός υπογράμμισε τέλος ότι η πολιτική ηγεσία δεν παρεμβαίνει στο έργο της ανεξάρτητης Αρχής, αλλά έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και την παροχή των απαραίτητων ανθρώπινων και τεχνολογικών εργαλείων.

«Δεν ψηφίσαμε τον νόμο τον Ιούνιο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Τον ψηφίσαμε για να εφαρμοστεί και να φέρει πραγματική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.