Ο Έλον Μασκ ανέκτησε τον τίτλο του μοναδικού τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο, καθώς η περιουσία του ξεπέρασε και πάλι το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla είχε γράψει ιστορία νωρίτερα φέτος, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 13 ψηφίων, μετά την εντυπωσιακή αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της SpaceX τον Ιούνιο. Ωστόσο, η περιουσία του υποχώρησε στη συνέχεια, καθώς η τιμή της μετοχής της SpaceX έπεσε μετά την αρχική άνοδο που ακολούθησε την εισαγωγή της.

Η άνοδος της μετοχής της SpaceX

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης άρχισε να ανακάμπτει σταδιακά από τις αρχές Αυγούστου, φτάνοντας τα 171,09 δολάρια στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας. Η άνοδος σχεδόν 8% που σημειώθηκε τη Δευτέρα είχε ως αποτέλεσμα η καθαρή περιουσία του Μασκ να ξεπεράσει εκ νέου το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το Forbes υπολόγισε την περιουσία του στα 1,046 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία του Μασκ είχε προηγουμένως φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της, στα 1,32 τρισεκατομμύρια δολάρια, στις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ποιοι ακολουθούν τον Μασκ

Ο Μασκ βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, όμως η IPO της SpaceX ανέβασε την περιουσία του σε ένα νέο επίπεδο. Σύμφωνα με το Forbes, οι δεύτερος και τρίτος πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο τη Δευτέρα ήταν ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, με περιουσίες 371 και 284 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.

Μεγάλο μέρος της καθαρής περιουσίας του Μασκ προέρχεται από τις συμμετοχές του στη SpaceX και την Tesla, με αποτέλεσμα η αξία της περιουσίας του να συνδέεται συνήθως με την πορεία των δύο εταιρειών. Η μετοχή της SpaceX έφτασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο.